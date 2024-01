Провал "Барбі", тріумф Нолана та нагорода останньому фільму Міядзакі. Найцікавіші моменти 81-ї церемонії Золотий глобус

В ніч на 8 січня врученням нагороди Голлівудської асоціації кінокритиків, відомої як Золотий глобус, відкрився так званий сезон відзнак. Сьогодні йому дали старт у залі Beverly Hilton у Беверлі-Хіллс, Лос-Анджелес, а завершиться він врученням Оскарів 10 березня.

Після оголошення номінантів, на найбільшу кількість нагород претендувала цьогорічна касова сенсація – стрічка "Барбі" Грети Гервіг. Вона мала шанси забрати дев'ять статуеток. Втім, на творців стрічки про долю найвідомішої ляльки та її шанувальників на церемонії чекав сюрприз.

Більш вдалим був вечір Золотого глобуса для конкурента "Барбі" – байопіка "Оппенгеймер" Крістофера Нолана. Зрештою йому вдалося стати тріумфатором 81-ї церемонії. Серед серіалів найбільше відзнак забрало комедійно-драматичне шоу про вигадану родину власників глобальної медіаімперії Рой "Спадкоємці".

Неочікувані переможці, історичні промови, відзнаки за останній фільм в кар'єрі – далі про найцікавіші моменти 81-ї церемонії вручення премії Золотий глобус.

"Глобус" за останній фільм Міядзакі

Цього вечора свій перший Золотий глобус отримав легендарний японський аніматор Хаяо Міядзакі. 82-річного режисера відзначили за його останній повнометражний мультфільм "Хлопчик і чапля".

Анімаційному фільму Міядзакі, що розповідає про хлопчика, який після втрати матері у Другій світовій війні зустрічає чаплю, яка може розмовляти, вдалося обійти мультфільми-блокбастери від студії Disney – "Бажання" та "Стихії". Таким чином, перемога "Хлопчика і чаплі" стала історичною – це перший неангломовний мультфільм, відзначений Золотим глобусом.

На виробництво свого останнього мультфільма Міядзакі витратив сім років, а його попередня повнометражна анімація виходила аж десять років тому – "Вітер дужчає" (2013).

Хаяо Міядзакі. Фото: @StudioGVibes

Прем'єра "Хлопчика і чаплі" відбулася в Японії в червні минулого року. Тоді ж студія Міядзакі Ghibli оголосила, що не буде випускати жодних рекламних роликів та трейлерів до фільму. Незважаючи на це, мультик легендарного аніматора, випущений в прокат без жодних маркетингових активностей, став касовим хітом у багатьох країнах та першим оригінальним аніме, якому вдалося очолити північноамериканський бокс-офіс.

Провал "Барбі"

Натомість геніальна маркетингова кампанія, що тривала понад рік, не допомогла фільму "Барбі". Феміністичній комедії режисерки Грети Гервіг не вдалося забрати додому усі "Глобуси", на які команда могла розраховувати після оголошення номінацій. Тоді стрічка потрапила до дев'яти категорій та зайняла перше місце за їх кількістю.

Але на самій церемонії з тріумфом "Барбі" не склалося. Серед усіх категорій Голлівудська асоціація кінокритиків відзначила золотою статуеткою лише оригінальну пісню з фільму – "What Was I Made For?" у виконанні Біллі Айліш.

Крім нагороди за пісню, стрічка Гервіг також стала першим переможцем у новій номінації, започаткованій лише з 81-го "Золотого глобусу" – За кінематографічні та касові досягнення. Що не дивно для фільму, який здобув титул найкасовішого релізу за 100-річну історію студії Warner Bros. та зробив Гервіг першою в історії режисеркою, чий фільм зібрав 1 млрд доларів.

Команда фільму "Барбі". Фото: Golden Globes

Тріумф "Оппенгеймера". Та Нолана

Прокатний суперник стрічки "Барбі" та друга половинка мему "Барбінгеймер" – біографічна драма Крістофера Нолана "Оппенгеймер" – під час церемонії нагородження з другого місця серед фільмів-номінантів вирвався в лідери за кількістю перемог.

Загалом кіноісторія про винахідника атомної бомби здобула п'ять статуеток: в категоріях Найкраща драма та Найкращий режисер, Найкраща чоловіча роль – для Кілліана Мерфі, Найкраща чоловіча роль другого плану – для Роберта Дауні-молодшого та Найкраща оригінальна музика – для Людвіга Ґоранссона.

Золотий глобус за режисуру став першим у 25-річній кар'єрі улюбленця багатьох кіноманів світу Нолана. Загалом він був номінований на цю нагороду шість разів, проте лише історія "батька атомної бомби" принесла йому перемогу. Зала вітала режисера, який прямував за своєю нагородою, стоячи.

Команда фільму "Оппенгеймер". Фото: Christopher Polk/Getty Images

Приймаючи нагороду на сцені, Нолан у своїй промові згадав загиблого актора Хіта Леджера: "Єдиний раз, коли я піднімався на цю сцену, я приймав таку нагороду від імені нашого дорогого друга Хіта Леджера. Це було для мене складно і відповідально... Я думав, що буде простіше прийняти режисерську нагороду, але стоячи тут, раптом зрозумів, що можу прийняти її лише від імені людей. Ми, режисери, збираємо людей разом і намагаємося змусити їх викластися на повну".

Лілі Гладстоун та промова мовою блекфут

Виконавиця ролі Моллі у фільмі "Вбивці квіткової повні" Лілі Гладстоун стала першою представницею корінних народів США, яка стала лауреаткою Золотого глобуса за свою акторську роботу.

"Це історична перемога, – сказала зі сцени Гладстоун. – Вона належить не лише мені".

Lily Gladstone accepts the award for Best Female Actor – Motion Picture – Drama! 💛✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/dFpqVRFnr6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Частину своєї промови вона виголосила рідною мовою корінного народу Америки – нііцітапі, що має назву блекфут (Blackfoot language або Siksika). Акторка зазначила, що не володіє нею вільно, але трохи опанувала у дитинстві завдяки вчительці.

Через те, що починаючи з 1960-х років кількість носіїв мови блекфут суттєво скорочується (станом на 2016-й у світі налічувалося 2900 її носіїв), ЮНЕСКО внесла її до Атласу мов світу з класифікацією "перебуває під серйозною загрозою".

Гладстоун підкресила, що раніше поява представників корінних американських народів на екрані була майже неможливою: "Актори-преставники корінних народів говорили свої репліки англійською, а потім їх програвали задом наперед, щоб "створити" мову корінних народів у кадрі".

Лілі Гладстоун. Фото: Golden Globes

Рекорди "Спадкоємців"

Останній, четвертий, сезон комедійно-драматичного шоу про вигадану родину власників глобальної медіаімперії Рой "Спадкоємці" на церемонії Золотий глобус 2024 зібрав найбільше нагород серед серіалів. Загалом йому вдалося здобути перемогу у чотирьох категоріях: Найкращий драматичний серіал, Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі (Кіран Калкін), Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі (Сара Снук) та Найкраща роль другого плану в серіалі (Меттью Макфедьєн).

Причому в категорії Найкращий драматичний серіал "Спадкоємці" перемогли втретє. Таким чином серіал здолав рекорд, який встановили серіали "Божевільні" та "Секретні матеріали".

Команда серіалу "Спадкоємці". Фото: Golden Globes

Роль у серіалі принесла "Глобус" молодшому братові зірки "Один вдома" Макколея Калкіна Кірану. 25 років тому Кіран зіграв разом з братом в новорічній комедії, але весь цей час залишався без великих кінонагород. Проте роль Романа Роя з 2019-го почала приносити йому перші відзнаки, а у 2024-му нарешті й поважний Золотий глобус.

"Я був вперше номінований на Золотий глобус 20 років тому і думав, що більше не повернуся в цю кімнату. Завдяки "Спадкоємцям" я кілька разів бував на церемонії, але не думав, що піднімуся на сцену. Тож це гарний момент", – сказав Кіран Калкін у своїй промові.