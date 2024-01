Росіянку не виключатимуть зі складу журі World Press Photo 2024 – позиція організаторів

Організатори конкурсу World Press Photo 2024 не будуть позбавляти фотографку з Росії Марію Гельман членства в європейській команді журі. За словами організаторів, питання виключення на пізній стадії є практичною та моральною проблемою.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Директор з комунікацій World Press Photo Ендрю Девіс розповів, що росіянку обрали за її професіоналізм та досвід, а до оцінювання Марія Гельман підійде "з уважністю та професіоналізмом".

"За всю історію нашого конкурсу членів журі просили оцінювати теми, прямо пов'язані з країнами, які вони представляють. Може ставатися, як цього року, що один член журі або більше походить із країн із репресивними урядами. Ми довіряємо кожному члену журі, зокрема Гельман, і суворому процесу суддівства, що забезпечить продуманий та справедливий вибір переможців", – розповів Ендрю Девіс.

Марія Гельман. Фото: Anadolu Agency.

Марія Гельман – російська квір-фотографка, візуальна оповідачка та продюсерка. Була учасницею міжнародної фотоагенції VII Photo Agency. У своїх роботах вона часто досліджує теми ідентичності, травми і вразливості та "прагне кинути виклик стереотипам та упередженням". Вона також фокусується на житті та ідеології альтернативних спільнот і різних соціальних груп, які стикаються з дискримінацією.

Раніше, 16 січня, Українська Асоціація професійних фотографів (УАПФ) вимагала виключити зі складу журі конкурсу World Press Photo 2024 представницю Росії Марію Гельман та опублікували заяву, в якій виголошували свою позицію.

Разом з тим, асоціація запізно звернулася до організаторів, адже список європейської команди суддів опублікували ще у грудні 2023 року.

Про конкурс World Press Photo

Минулого року переможцем конкурсу став український фотограф Євген Малолєтка. Його відзначили за серію знімків The Siege of Mariupol ("Облога Маріуполя"). На них фотограф зафіксував наслідки російського авіаудару по маріупольському пологовому будинку 9 березня 2022 року, масові поховання, моменти влучань російських снарядів та їх жертв.

Фотоконкурс World Press Photo – безкоштовна і відкрита подія для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щорічно спочатку на регіональному, а потім на глобальному рівні.

Імена 24 регіональних переможців оголосять 3 квітня. Далі серед них оберуть 4 лауреатів у глобальних номінаціях: World Press Photo of the Year; World Press Photo Story of the Year; World Press Photo Long-Term Project Award; World Press Photo Open Format Award.