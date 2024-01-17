Усім приготувати фронтальні камери! Відзначаємо День музейного селфі

У третю середу січня кожного року увесь світ відзначає День музейного селфі – свято для всіх поціновувачів Instagram, Facebook, а тепер і Tik Tok. Сьогодні похід до музею не вважається справжнім, якщо після цього глядач не викладе декілька фотографій звідти у свої соціальні мережі. Адже коли, як не в часи віртуального спілкування, гасло "ніхто не бачив – значить не було" спрацьовує найкраще?

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З іншого боку, мистецькі критики та музейні "сноби" до такого ставляться скоріше негативно: навіщо приходити до музеїв, щоб повертатись до шедеврів спиною і фотографувати себе?

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Отже, світ ділиться на тих, хто відвідує музеї "правильно", і тих, хто "не дуже". Але День музейного селфі у цих суперечках має благороднішу мету. Про те, як святкують День музейного селфі в Україні - країні, де велика частина шедеврів схована від війни та що корисного ми можемо отримати з цього свята розповідає журналістка УП.Культура Анастасія Большакова.

День музейного селфі в Україні

В Україні ідея лишається однаковою: відвідувачі роблять селфі в музеї та публікують їх у своїх соціальних мережах з хештегом #MuseumSelfieDay. Головні правила: не використовувати спалах та бути креативними.

Наприклад, у Києві Мистецький арсенал запрошує 17 січня відвідати виставку "Співіснування з темрявою" та під час прогулянки виставковим простором зробити селфі. Крім головного хештегу також додали більш персоналізований #MystetskyiArsenalSelfie, а найкреативніші фото обіцяють публікувати у сторіс на сторінках у Facebook та Instagram.

На виставці "Співіснування з темрявою". Фото: Мистецький Арсенал.

Також зробити селфі пропонує Національний музей декоративного мистецтва у Києві, літературно-меморіальний музей імені Івана Котляревського в Полтаві, краєзнавчі музеї Чернівців, Закарпаття, Львова і навіть Херсона. Так-так – того самого музею, який попри обстріли і викрадання колекції проводить день музейного селфі. Правда у відповідний до ситуації спосіб. Ось що пише він про це на своїй сторінці в Facebook:

"День музейного селфі в Херсонському краєзнавчому вже другий рік поспіль проходить нетрадиційно. Звичайно ми могли попросити поділитися вас старими фото. Але ми живемо надією, що у нас попереду ще багато зустрічей з гостями музею. Тому сьогодні, коли до музею приходять переважно його співробітники, ми вирішили показати саме їхні селфі у розорених залах музею, але з новими музейними експонатами, що були зібрані впродовж минулого року".

В музеї поділилися селфі з осколками від снарядів, що прилітали з лівого берега міста та руйнували будинки, зі стародавніми експонатами, які вимило водами Каховської ГЕС та з підписаним прапором від воїнів ЗСУ.

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Ольга Гончарова з осколками снарядів, якими обстріляли музей. Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей. Тетяна Акказієва з фрагментом снаряду, що зруйнував її будинок. Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей. Олександр Корінчук з прапором, що передав воїн ЗСУ, та з індивідуальним раціоном харчування для військових "Паляниця". Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей. Алевтина Мелентьєва у костюмі для хімічного захисту спирається на фрагмент ракети РСЗО "Ураган". Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей. Олена Єременко зробила селфі з амфорою, яку вимило водами після підриву Каховської ГЕС. Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей. Ольга Гончарова в одному із залів природи. Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей. Михайло Підгайний в одному із залів природи. Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей.

Співробітники не можуть запросити відвідувачів до музею, але просять підтримати музей та ділитися на своїх сторінках збереженими селфі з відміткою #музей_херсон.

Херсонський художній музей також не може відкрити свої двері для відвідувачів. Щоб долучитись до Дня музейного селфі він пропонує зробити фото з будь-якою згадкою про нього: музейний каталог, буклет, листівка, фотографія, календар, журнал або газета з матеріалом про музей, запрошення або музейний квиток, репродукція картини, марка, патч.

Постер з Херсонського художнього музею.

Українські музеї звикли долати труднощі у своїй роботі задовго до повномасштабного вторгнення. У 2021 році музей Ханенків не зміг прийняти відвідувачів через пандемію, але це святкуванню не завадило. Музей створив віртуальну маску в Instagram, завдяки якій навіть з власного ліжка можна було перенестися до Червоної вітальні з експонатами.

Як виникло свято музейного селфі

Засновницею Дня музейного селфі вважається Мар Діксон, авторка блогу про музеї та культуру з Лондона. Вперше цей день відзначили у 2014 році.

Ідею проведення цього свята Діксон запропонувала у січні 2014 року, після того, як відвідала декілька музеїв разом зі своєю донькою. Вона вважала, що така ініціатива підвищить обізнаність людей про експонати та колекції, які зберігаються в національних та регіональних музеях.

Beyonce робить селфі у Луврі. Фото: Beyonce.

Для позначення фотографій Мар Діксон запропонувала хештег #MuseumSelfieDay, щоб усі публікації було простіше знайти і долучати до імпровізованого флешмобу усе нових, і нових учасників.

"Навіть якщо сьогодні до музею прийде одна людина, яка ніколи туди не ходила, просто для того, щоб стати частиною цього хештегу, хіба це не чудово?", – розповідала засновниця свята в інтерв’ю CNN.

Кеті Перрі робить селфі з власним портретом в Національній портретній галереї у Вашингтоні. Фото: Paul Morigi/AP Images for National Portrait Gallery

Відтоді День музейних селфі відзначають не лише в Об’єднаному Королівстві, а й по всьому світу. До ініціативи доєднуються художні та природничі музеї, тому не лякайтесь, що під згаданим хештегом селфі з художніми шедеврами конкурують із селфі з динозаврами.

Ви можете погортати галерею і подивитись, які чудернацькі фото ми зібрали для вас.

Фото: TMJ4 Фото: U.S. National Archives Фото: @DinosDownUnder Фото: @GuggenheimPGC Фото: @spicer_a Фото: @SamCrampton

Звичайно ж, музеї відвідують різні люди з різними намірами. Для когось це місце для фотосесії чи "звіту" для друзів, які там ніколи не були. Для інших похід до музею – майже медитація, занурення у мистецтво у всіх його проявах.

Проте у будь-якому випадку "неправильного" походу до музею не існує, доки ви дотримуєтеся його правил. Тож гайда до найближчого музею і хай прибуде з вами сила креативу!