Українські художниці перемогли на Болонській виставці ілюстраторів

Анастасія Большакова журналістка УП.Культура
3517
24 січня 2024

Українські художниці-ілюстраторки Поліна Дорошенко та Оксана Домашич потрапили до переліку переможців 58-ої Болонської виставки ілюстраторів. Подія відбулася в межах Болонського ярмарку дитячої книги (Bologna Children’s Book Fair).

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомили на сайті ярмарку.

Реклама:

Переможців обирали серед 344 фіналістів. Міжнародне журі обрало серед них 78 ілюстрацій від 79 ілюстраторів з 31 країни світу. До списку також потрапила одна російська ілюстраторка  – Наталія Яскіна. Перелік усіх переможців можна переглянути тут.

"Цього року Болонський книжковий ярмарок ще раз підтверджує свою готовність вітати індивідуальну участь незалежних видавців, письменників і художників з усіх країн і регіонів світу, які бажають творчо, мирно і цілеспрямовано зробити свій внесок у велику видавничу спільноту, об'єднуючи дітей і книги", – розповіли організатори виставки.

Читайте також: Від стану безпеки до стану боротьби. Як українській художниці (не)взаємодіяти з російськими

Ілюстрації українок:

Ілюстрація Поліни Дорошенко.
Ілюстрація Оксани Домашич.

Цього року участь у 58-й Болонській виставці ілюстраторів взяли 3520 митців та мисткинь з усього світу – всього представлено 81 країну та регіон. 

Як повідомляло видання Читомо, серед українок у фінал конкурсу потрапили: Оксана Домашич, Поліна Дорошенко, Оксана Драчковська, Ольга Лісовська, Грася Олійко, Марія Плешакова, Анастасія Хижняк, Ольга Штонда.

Реклама:

Про Болонську виставку ілюстраторів

Болонська виставка ілюстраторів була заснована у 1967 році та з того часу відбувається щорічно. У конкурсі демонструють останні тренди ілюстрації та популяризують нові імена серед художників.

Роботи всіх художників публікуються у книзі Illustrators Annual – великому каталозі для видавців та ілюстраторів з усього світу, наповненому дописами членів журі. Видання публікується італійською та англійською мовами, потім розповсюджується міжнародними спеціалізованими книгарнями. Його також видає японською мовою JBBY – Японська рада з книг для молоді, у Кореї – CCOC, а в Китаї – Dandelion Picture Book House.

Після ярмарку виставка щороку подорожує міжнародними турами по музеях, художніх галереях і важливих бібліотеках Японії, Кореї, Китаю та інших країн.

Виставку організовують в межах Болонського ярмарку дитячої книги в Італії. Цьогоріч подія відбуватиметься з 8 по 11 квітня.

Читайте також: Книжковий Арсенал у Вільнюсі та в Болоньї: досвід підтримки і досвід нав'язування "хороших рускіх"


Реклама:


Реклама:
 713
Суспільство

"Місто притягує до себе людей". Як живе та розвивається Охтирка на Сумщині під час війни

Дмитро Кузубов
 13621
Суспільство

"У свої три, сім та дев'ять діти знали, як це – коли хочеться їсти, а до хати не пускають". Історія однієї патронатної сім'ї

 27069
Здоров'я

Як закон перешкоджає українським вдовам народжувати дітей від загиблих військових. Розбір ситуації

Яна Осадча