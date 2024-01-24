Українські художниці перемогли на Болонській виставці ілюстраторів

Українські художниці-ілюстраторки Поліна Дорошенко та Оксана Домашич потрапили до переліку переможців 58-ої Болонської виставки ілюстраторів. Подія відбулася в межах Болонського ярмарку дитячої книги (Bologna Children’s Book Fair).

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Про це повідомили на сайті ярмарку.

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Переможців обирали серед 344 фіналістів. Міжнародне журі обрало серед них 78 ілюстрацій від 79 ілюстраторів з 31 країни світу. До списку також потрапила одна російська ілюстраторка – Наталія Яскіна. Перелік усіх переможців можна переглянути тут.

"Цього року Болонський книжковий ярмарок ще раз підтверджує свою готовність вітати індивідуальну участь незалежних видавців, письменників і художників з усіх країн і регіонів світу, які бажають творчо, мирно і цілеспрямовано зробити свій внесок у велику видавничу спільноту, об'єднуючи дітей і книги", – розповіли організатори виставки.

Ілюстрації українок:

Ілюстрація Поліни Дорошенко.

Ілюстрація Оксани Домашич.

Цього року участь у 58-й Болонській виставці ілюстраторів взяли 3520 митців та мисткинь з усього світу – всього представлено 81 країну та регіон.

Як повідомляло видання Читомо, серед українок у фінал конкурсу потрапили: Оксана Домашич, Поліна Дорошенко, Оксана Драчковська, Ольга Лісовська, Грася Олійко, Марія Плешакова, Анастасія Хижняк, Ольга Штонда.

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Про Болонську виставку ілюстраторів

Болонська виставка ілюстраторів була заснована у 1967 році та з того часу відбувається щорічно. У конкурсі демонструють останні тренди ілюстрації та популяризують нові імена серед художників.

Роботи всіх художників публікуються у книзі Illustrators Annual – великому каталозі для видавців та ілюстраторів з усього світу, наповненому дописами членів журі. Видання публікується італійською та англійською мовами, потім розповсюджується міжнародними спеціалізованими книгарнями. Його також видає японською мовою JBBY – Японська рада з книг для молоді, у Кореї – CCOC, а в Китаї – Dandelion Picture Book House.



Після ярмарку виставка щороку подорожує міжнародними турами по музеях, художніх галереях і важливих бібліотеках Японії, Кореї, Китаю та інших країн.

Виставку організовують в межах Болонського ярмарку дитячої книги в Італії. Цьогоріч подія відбуватиметься з 8 по 11 квітня.