"Загинув наш Еней!" Пам'яті актора-захисника Володимира Федінчука

22 січня в боях під Михайлівкою Донецької області загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук.

У Рівненському облмуздрамтеатрі Федінчук виходив на сцену у провідних ролях у виставах "Войцек" за Георгом Бюхнером, "На полі крові" за поемою Лесі Українки. За свій монолог Юди здобув гран-прі ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу виконавців художнього слова імені Лесі Українки. Вистава "Зерносховище", яку поставив режисер Максим Голенко і в якій теж грав Володимир, цьогоріч претендує на Шевченківську премію.

Про загибель актора пізно ввечері неділі, 29 січня, повідомив театр у своїх соцмережах.

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"Ще місяць тому він одягав костюм і йшов на сцену, до вас... А потім вбрав однострій і пішов на фронт. Не у штаб, не в учебку. Не туди, де сухо і тепло. На нуль... Він не вмів інакше. Не вмів "у півноги"... Ні в житті, ні на сцені, ні на війні. Тепер ми маємо ще одного Янгола Охоронця на небесах і незагоювану рану у наших серцях", – таким було повідовлення Рівненського театру муздрами про смерть Володимира Федінчука.

Окремий допис актору, який пропрацював у цьому театрі з 2016 року, присвятив директор та художній керівник муздрамтеатру Володимир Петрів: "Ти ніколи не стояв на місці. Ніколи не зупинявся перед перешкодами. Завжди йшов вперед і діяв. Якщо й спотикався, то швидко підводився. Ти вмів підтримати й сказати: "Не парся. Зараз все регульнем".

Володимир Федінчук у виставі "Каліка з острова Інішмаан"

Український актор театру Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське училище культури, а в 2015-му – Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво".

До того, як вісім років тому приєднався до колективу Рівненського музично-драматичного театру, Федінчук працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі.

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Федінчук на сцені

"Війна забирає кращих... Володимир працював в нашому театрі з 2011 по 2016 рік і зіграв в багатьох виставах, а ще за 5 років став рідним і Нашим. Таким він і лишився, навіть коли пішов працювати в Рівненський музично-драматичний театр. Талановитий, щирий, життєрадісний, амбітний, справжній... Він був неймовірною людиною!" – написали про загиблого актора колеги з Коломиї.

Федінчук у "Зерносховищі"

Актора можна було побачити у всіх головних прем'єрах рівненського театру 2023 року: в "Енеїді" за Іваном Котляревським зіграв Енея, у "Різдвяній історії" за Чарльзом Діккенсом – молодого Скруджа.

Володимир Федінчук в "Енеїді"

На загибель Енея з рівненської сцени відреагував український музикант і карикатурист з Рівного Юрій Журавель:

"Коли ще раз почую гівновираз:

"Нєзамєнімих нєт людєй!"

Не стримаюсь і плюну у мармизу,

Бо вже на цій війні загинув наш Еней!"

Він також поділився портретом Володимира Федінчука.

Фото: Юрій Журавель / Facebook

Своїми спогадами про рівненського актора-захисника діляться і його колеги по театру.

"Як ти пташко? Так турботливо ти питався про справи. Марина Єфімчук швидко підійди до пульта, так ти гукав мене в трансляцію щоб налякати (може я забула за свій вихід). Я змирилася що ти присвоїв мою чашку "happy monkey" собі. Але як змиритися з тим що тебе забрала клята війна!" – згадує про Федінчука артистка балету Марина Єфімчук.

Фото: Марина Єфімчук / Facebook

"Володя, мій Макар намалював тебе... Сумує...Ти був дорогий всім хто тебе знав", – супроводила свій пост з дитячим малюнком Вікторія Кліщенко-Пилипчук.

Фото: Viktoriia Klieshchenko-Pylypchuk / Facebook

Головна адміністраторка театру Анна Доманська написала: "Ти ж так любив життя… В Тебе, мій друже, було велике серце, щоб по-справжньому любити Україну і ціною свого життя признався їй в цьому".

Актор пішов захищати країну від російських окупантів лише кілька місяців тому – наприкінці 2023 року. "....Борітеся.. Поборете.." – таким був один із останніх постів Володимира Федінчука в його соцмережах.

Фото: Володимир Федінчук / Facebook

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