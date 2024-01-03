Внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром

Внаслідок російських ракетних атак на Шевченківський район Харкова 2 січня постраждала пам’ятка культури національного значення – Будинок Державної промисловості.

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Про це повідомляє Суспільне Харків, посилаючись на директора Держпрому Миколу Чехунова.

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Як розповів Чехунов, у будівлі вибило вікна та вітражі, проте стіни пошкоджень не отримали. Збитки поки що не підраховували. Персонал будівлі також не постраждав.

Держпром після атаки РФ на Харків. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

"Зараз ми зашиваємо ОСБі все. Всередині якихось великих пошкоджень немає. Зараз сказати скільки вибито вікон та вітражів не можу. Від ранку працівники закривають вікна, нам привезли матеріали, кілька організацій організували роботи, щоб сьогодні ми встигли все зашити", — сказав директор Держпрому.

Архітектор Віктор Дворніков додав, що пошкодження зачепили майже всю північно-західну частину будівлі.

Держпром після атаки РФ на Харків. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків.

"Там деформовані та вибиті вікна. Обсяг, який там є, то це дуже масштабні роботи. Сьогоднішні пошкодження впливають на стан будівлі, бо порушення температурного режиму може призвести до пошкодження внутрішнього оздоблення, а це досить серйозна проблема. Всередині Держпрому велика кількість дерев'яних конструкцій, яким це буде дуже шкідливо", – сказав Віктор Дворніков.

Він наголосив, що Держпром є зразком авангардної архітектури і однією з визначних пам’яток архітектури Харкова.

Культурна спадщина Держпрому

Раніше, 7 вересня 2022 року, ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Серед них, зокрема, опинилася харківська будівля Держпрому.

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Будівля Державної промисловості. Фото: Sergiy Stepanenko

Будинок державної промисловості, або ж Держпром – пам’ятка архітектури у стилі конструктивізму, створена ще під час його зародження. Це найбільша будівля цього стилю, а також перший радянський 13-поверховий хмарочос, збудований впродовж 1925–1928 років.

Держпром розташований на центральній площі Харкова – на площі Свободи.

У січні 2018 року Кабінет міністрів вніс Держпром до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.