"Найцінніший пам’ятник – це будинок, який зруйнований": які експонати музею Романа Шухевича не вдалося врятувати

Більша частина експонатів зі знищеного росіянами музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича знаходиться у безпеці. Проте, за словами музейних працівників, найціннішою пам’яткою була сама будівля у Львові.

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Про це повідомило видання Радіо Свобода.

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Ще на початку повномасштабного вторгнення близько 600 найбільш цінних музейних експонатів перемістили в безпечне місце.

"Найцінніший пам’ятник – це будинок, який зруйнований. Більшість основного фонду забрали з музею на початку війни і він вцілів. Окремі речі були в музеї, які були габаритні", – розповів заступник Львівського історичного музею Петро Слободян.

Через влучання уламків "Шахеда" будинок Романа Шухевича згорів разом із меблями. Серед речей були крісла, стіл, фортепіано і фотель. Не вдалося евакуювати й погруддя Шухевича, створене українським скульптором-монументалістом Михайлом Черешньовським.

Руїни на місці музею Шухевича. Фото: Андрій Садовий

Вартість будинку Львівська військова адміністрація оцінила у 2 мільйони 258 тисяч гривень, але більша цінність полягала в історії цього дому. Крім звичайних житлових кімнат, там також розташовувалася штаб-квартира командира УПА.

Про будинок-музей Романа Шухевича

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича працював як відділ Львівського історичного музею. Він був розташований у Львові за адресою вул. Білогорща, 76А.

Це музей меморіального типу, знаходився у двоповерховому будинку, де загинув Шухевич.

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На першому поверсі будівлі розташовувалась історична експозиція з 5 залів, що розповідає про життя Романа Шухевича. Кожну залу присвятили окремій темі: історія роду Шухевичів, боротьба родини за національну ідею, документи та записи генерала-хорунжого, зародження Української повстанської армії.

На другому була показана діяльність штаб-квартири УПА. Зокрема, там розташована криївка, що знаходилася при вході на горище і відокремлювала його від кімнати подвійною дощатою стіною. Під час реставрації будівлі у дерев'яній стіні, навпроти входу до криївки, знайшли кулю від пістолета "Вальтер".