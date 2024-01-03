У Львові з-під завалів музею дістали вціліле погруддя Шухевича. ВІДЕО

У Львові з-під завалів знищеного росіянами 1 січня Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича дістали його вціліле бронзове погруддя.
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Про це повідомили у Львівському історичному музеї, відділом якого є музей Шухевича.
"Внаслідок розбору завалів Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича нашій музейній команді вдалося врятувати бронзове погруддя авторства Михайла Черешньовського", – розповіли в історичному музеї.
За словами музейників, скульптура генерал-хорунжого зазнала лише незначних ушкоджень.
Також радісною новиною поділився голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Ви знаєте, що уламки ворожих "шахедів" знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі... Але маємо і справжнє диво: погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського, яке вважалося втраченим через атаку на музей, насправді вціліло! Його виявили під численними завалами. Погруддя має незначні ушкодження, але врятоване!" – повідомив Козицький.
|Фото: Максим Козицький / Facebook
Голова ОВА зазначив, що врятоване після російського удару погруддя Шухевича знаходиться у фондах Львівського історичного музею.
Погруддя авторства скульптора Черешньовського було подароване Львівському історичному музею Товариством вояків УПА у США ім. генерал-хорунжого Тараса Чупринки спеціально для новоствореного в 2001 році Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.
Музей встигли оцифрувати
Після атаки на меморіальний музей Шухевича львівське бюро Skeiron, яке займається оцифровуванням об’єктів української культурної спадщини, повідомило у соцмережах, що встигли зробити цифровий макет знищеного 1 січня будинку генерал-хорунжого УПА.
"Це цілеспрямований удар по історії нашої визвольної боротьби, але, на щастя, ми створили 3D тур музеєм ще у 2021 році разом з Львівським історичним музеєм", – зазначили в бюро та поділилися посиланням на тур музеєм.
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Про Музей Романа Шухевича
Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича був створений як відділ Львівського історичного музею. Знаходився у Львові за адресою вул. Білогорща, 76А.
Саме у цьому двоповерховому будинку під час перестрілки з працівниками Міністерства державної безпеки УРСР загинув Шухевич.
|Музей Шухевича у Львові. Фото: СЕРП75ДНІПРО / Wikipedia
На першому поверсі музею розташовувалась експозиція, присвячена життю генерал-хорунжого УПА. Кожну з п'яти зал присвятили окремій темі: історія роду Шухевичів, їхня боротьба за національну ідею, документи генерала-хорунжого та зародження Української повстанської армії. На другому висвітлювали діяльність штаб-квартири УПА.
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