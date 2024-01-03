У Львові з-під завалів музею дістали вціліле погруддя Шухевича. ВІДЕО

У Львові з-під завалів знищеного росіянами 1 січня Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича дістали його вціліле бронзове погруддя.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомили у Львівському історичному музеї, відділом якого є музей Шухевича.

Реклама:

"Внаслідок розбору завалів Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича нашій музейній команді вдалося врятувати бронзове погруддя авторства Михайла Черешньовського", – розповіли в історичному музеї.

За словами музейників, скульптура генерал-хорунжого зазнала лише незначних ушкоджень.

Також радісною новиною поділився голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ви знаєте, що уламки ворожих "шахедів" знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі... Але маємо і справжнє диво: погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського, яке вважалося втраченим через атаку на музей, насправді вціліло! Його виявили під численними завалами. Погруддя має незначні ушкодження, але врятоване!" – повідомив Козицький.

Реклама:

Фото: Максим Козицький / Facebook

Голова ОВА зазначив, що врятоване після російського удару погруддя Шухевича знаходиться у фондах Львівського історичного музею.

Погруддя авторства скульптора Черешньовського було подароване Львівському історичному музею Товариством вояків УПА у США ім. генерал-хорунжого Тараса Чупринки спеціально для новоствореного в 2001 році Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.

Музей встигли оцифрувати

Після атаки на меморіальний музей Шухевича львівське бюро Skeiron, яке займається оцифровуванням об’єктів української культурної спадщини, повідомило у соцмережах, що встигли зробити цифровий макет знищеного 1 січня будинку генерал-хорунжого УПА.

"Це цілеспрямований удар по історії нашої визвольної боротьби, але, на щастя, ми створили 3D тур музеєм ще у 2021 році разом з Львівським історичним музеєм", – зазначили в бюро та поділилися посиланням на тур музеєм.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SKEIRON | Диджиталізуємо українську спадщину (@skeiron.llc)

Про Музей Романа Шухевича

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича був створений як відділ Львівського історичного музею. Знаходився у Львові за адресою вул. Білогорща, 76А.

Саме у цьому двоповерховому будинку під час перестрілки з працівниками Міністерства державної безпеки УРСР загинув Шухевич.

Музей Шухевича у Львові. Фото: СЕРП75ДНІПРО / Wikipedia

На першому поверсі музею розташовувалась експозиція, присвячена життю генерал-хорунжого УПА. Кожну з п'яти зал присвятили окремій темі: історія роду Шухевичів, їхня боротьба за національну ідею, документи генерала-хорунжого та зародження Української повстанської армії. На другому висвітлювали діяльність штаб-квартири УПА.