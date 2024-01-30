"Потурання колоніалізму". Український інститут протестує проти франко-російської конференції

Український інститут виступив проти проведення у Франції конференції "Франція-Росія: 1000 років історії та культури", тези та заходи якої базуються на наративах російської пропаганди.

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Про це йдеться в офіційному листі представництва Українського інституту у Франції.

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"Український інститут із подивом дізнався про проведення конференції "Франція-Росія: 1000 років історії та культури" під іменем Анни Київської, королеви Франції. Ми приголомшені тим, що чергова спроба Росії проводити свої пропагандистські заходи може відбутися у вашій солідній навчальній установі в департаменті Вандея, яке відзначилось боротьбою проти нацистських окупантів під час Другої світової війни", – йдеться в листі.

В УІ називають вкрай дивним рішення "проводити захід, присвячений 1000-річчю "спільних історії і культури" Франції і Росії". "Анна Київська – королева Франції та донька князя Ярослава Мудрого, який правив Київською Русю, державою зі столицею в Києві, а не Москві. Місто Москва було засноване в 1147-му році, більш ніж через сто років після народження Анни Київської. Французька королева ніколи Москву не відвідувала та ніколи не була носієм російської культури", – підкреслили там.

"Спроба назвати її іменем захід, присвячений так званій спільній історії і культурі Франції та Росії та загалом проведення подібного заходу – це потурання російському колоніальному погляду на історію та бажанню експропріювати історію, культуру та видатних особистостей пригнічених народів", – додали у французькому представництві УІ.

Про конференцію "Франція-Росія" і не лише

У французькому Католицькому університеті ICES, що в місті Ла-Рош-сюр-Іон, в розпал повномасштабної війни в Україні запланували провести конференцію під назвою "Франція-Росія: 1000 років історії та культури".

"Тисячу років тому Анна, князівна Київська, перетнула Європу, щоб вийти заміж за одного з перших капетингських королів. Вона встановила перший історичний зв'язок між Францією та світом східних слов'ян", – йдеться в описі події, яку заплановано на вечір 30 січня.

В програмі заплановані лекції "Панорама російської історії" від викладача ICES Еріка Пікара, "Російська народна музика" від читця собору Святого Олександра-Невського у Парижі Арно Алаберта-Мозалевського, "Літературна балада" з читанням текстів Пушкіна, Чехова, Буніна, Пастернака, а також лекція під назвою "Анна з Росії" про дочку київського князя Ярослава Мудрого.

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Афіша конференції

Втім, це не єдиний захід університету ICES, пов'язаний з Росією. Приміром, на початку січня цього року в своєму Facebook виш ділився новиною про перевидання книги свого викладача Девіда Тертрі під назвою "Росія: повернення влади".

"Девід Тертрі пропонує глибокий аналіз стратегії економічного суверенітету Росії, який пояснює частковий провал санкцій. Більш ширше, це панорама переваг і обмежень російської влади в контексті реструктуризації міжнародних відносин", – йдеться в описі книги, який подає університет.

Скріншот посту

У грудні минулого року цей французький виш анонсував виставку, присвячену російському письменнику Олександру Солженіцину, відомому своїми українофобськими поглядами, запереченням Голодомору в Україні як геноциду з боку радянської влади та права українців на створення власної незалежної держави.

Афіша виставки

Протести

Окрім офіційного протесту Українського інституту та МЗС, своє звернення до Католицького університету ISEC направила Єпархія Святого Володимира Великого в Парижі. В ньому закликали виш до свідомої позиції – втім, подію не скасували.

За кілька днів до запланованої конференції представники Єпархії Святого Володимира надіслали до університету листа, в якому висловили незгоду з проведенням таких заходів під час того, як Росія не припиняє свого повномасштабного нападу на Україну та окупації її територій.

"Ми не будемо торкатися чутливої теми франко-російської культурної співпраці в той час, коли Росія веде загарбницьку війну, засуджену Європейським Союзом, засуджену Францією... Однак ми хочемо звернути вашу увагу на маніпулювання історією, що відбувається через цю конференцію.

Київську княгиню Анну представляють як Анну з Росії, а Росії тоді не існувало! Росія привласнює королеву Франції, щоб почати свою "тисячолітню історію" культурної співпраці з Францією!" – йдеться в листі.

Єпархія Святого Володимира Великого підкреслила, що така позиція базується на тезах російської пропаганди про те, що нібито "України ніколи не існувало, вона не має своєї історії".

Там зазначили ганебність того, що представник Московського патріархату може брати участь у цій конференції: "Це не лише патріархат, який розвинув ідеологію "русского мира", "духовну" ідеологію російської агресії проти України, яка спричиняє стільки жертв серед мирного населення, а й патріархат, який кваліфікує цивілізований західний світ як декадентський і розпусний".

"Росія ігнорує всі міжнародні санкції та продовжує свою агресію. Сумно бачити, що серйозні інституції обманом намагаються підтримати таке ставлення та ці грубі пропагандистські дії", – підсумували в єпархії.