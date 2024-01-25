МЗС України відреагувало на участь сербсько-російського актора в серіалі від HBO

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву стримінгової платформи НВО про долучення сербсько-російського актора Мілоша Биковича до зйомок 3 сезону серіалу "Білий лотос".

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Про це МЗС написало у соціальній мережі Х.

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"HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?", – звернулося до стримінгу міністерство.

Мілош Бикович публічно підтримує загарбницьку політику Росії. Крім того, у 2021 році актор отримав російський паспорт та брав участь у зйомках серіалів в окупованому Криму. В Росії він здобув популярність завдяки участі в серіалах "Готель Елеон", "Гранд" і "Крила Імперії", також зіграв головну роль у стрічці "Холоп". Неодноразово знімався у фільмах режисера-пропагандиста Микити Михалкова.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024

Актор неодноразово підтримував російські наративи в різних інтерв'ю. Наприклад, про повномасштабне вторгнення заявив, що нібито "Росія рухається своїм шляхом, а світ це сприймає як ворожий процес". В одному з останніх інтерв’ю Мілош Бикович на питання інтерв’юєрки, чи справді серби люблять Росію більше ніж росіяни, відповів:

"Це так. Ми були один народ. Ми майже однією мовою говорили 200-300 років тому. Ти не відчуваєш ностальгії доки чогось не втрачаєш. І є певна глибока ностальгія в крові сербського народу [за Росією – прим.]. У 1925 році кожен п’ятий житель Белграда був росіянином", – розповів актор.

Раніше Путін особисто нагородив Мілоша Биковича медаллю Пушкіна – державною відзнакою РФ. її вручають за заслуги у в області культури та мистецтва, освіти, гуманітарних наук і літератури, за великий внесок у вивчення і збереження культурної спадщини.

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Про "Білий лотос"

"Білий лотос" – американський сатиричний комедійно-драматичний антологічний телесеріал, творцем та режисером якого виступив Майк Вайт.

Кожен сезон розповідає про туристів, які приїздять відпочивати на курорти. З кожним днем історія стає все похмурішою, а герої відкривають свої приховані, темні сторони.

Кадр з першого сезону "Білого лотоса".

Серіал вперше вийшов на стримінговій платформі телеканалу НВО у 2021 році та одразу став одним з найпопулярніших. Перший сезон, дії якого розгортаються на Гаваях, отримав 20 номінацій на премію "Еммі" та десять перемог. Другий сезон отримав 23 номінації.

На платформі кінооглядів Rotten Tomatoes серіал має рейтинг схвалення 92% на основі відгуків критиків. На Metacritic він має 82 бали зі 100 на основі 79 рецензій, що свідчить про "загальне визнання".