Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українцем

Найбільший художній музей Фінляндії Атенеум змінив підпис національності під прізвищем художника Іллі Рєпіна з росіянина на українця.

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Про це повідомляє місцеве видання Suomen Kuvalehti.

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У 2021 році фінський музей у співпраці з Третьяковською галереєю та Музеєм російського мистецтва провів велику виставку робіт Рєпіна. На ній розповідалося про те, що художник народився на території сучасної України, але представляли його як росіянина. Відтоді українці зверталися до музею з наміром відновити історичну справедливість.

Серед тих, хто звертався до музею з проханням змінити національність Рєпіна, – українська журналістка, авторка УП.Культура Анна Лодигіна. Готуючи статтю про художника, вона попросила надати більше інформації про його життя у Фінляндії. Кураторка надіслала їй статтю, в якій йшлося, що батьки Рєпіна були росіянами та народилися в Підмосков'ї. У відповідь Лодигіна надіслала докази того, що це не так – церковні документи свідчили, що батько і дід художника народилися на території України.

"Рівно рік тому я написала свій перший лист до найбільшого фінського художнього музею Атенеум з проханням про інтерв'ю з головним куратором Тімо Гууско для одного зі своїх проєктів. Я досліджувала життя Рєпіна у Фінляндії – про цей період в Україні відомо мало", – розповіла УП.Культура Лодигіна.

Вона додала, що знала про скандальну виставку, яку музей провів за півроку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та на якій представив Рєпіна російським художником.

"Мій запит трансформувався у бесіду і листування, під час якого ми обговорювали з Тімо етнічну приналежність художника. В одному з листів він надіслав лінк на свій матеріал, у якому вказувалося, що батьки Рєпіна були росіянами, народженими в Московській області. Я звернулася до заступниці директора з наукової роботи музею Рєпіна в Чугуєві Ольги Шевченко, щоб вона надіслала копії з метричних книг родини художника, як доказ, що його коріння українське, а не російське. Трохи згодом я дізналася, що під картиною Рєпіна в експозиції нової виставки написано, що він – український художник", – пригадала журналістка.

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Під прізвищем Рєпіна в музеї Атенеум відтепер значиться "українець". Фото: Nadiia Fedorova / LK

Рішення про зміну національності Рєпіна зайняло в фінського музею близько двох років з часу перших звернень після виставки у 2021-му. Тоді фінський музикант українського походження Лукас Стасевський наголошував, що на виставці в Атенеумі бракує інформації про широкі зв'язки Рєпіна з українською культурою.

"Рєпін виріс в Україні, українська тематика була невід'ємною частиною його творчості, але організатори просто проігнорували це, представивши Рєпіна виключно як російського художника", – казав Стасевський. Він почав писати до музею, піднімав це питання у ЗМІ, але тоді це не дало результатів.

"Та виставка викликала велике обурення, – розповіла УП.Культура координаторка культурних проектів Товариства українців у Фінляндії Наталія Терамае. – Люди писали на адресу музею листи, а також коментували у соцмережах, де комунікація музею зводилася до того, що Рєпін – виключно великий російський художник. Особисто я цікавилася у куратора Тімо Гууско на прес-конференції, чи були контакти з українськими музеями і спроби залучити їх до цієї виставки. З обтічної відповіді виходило, що ні".

Після публічних дискусій з Атенеумом у колонках Helsingin Sanomat, за словами Терамае, Стасевський і Товариство українців залучили до роботи Український інститут та посольство України.

"Ми пропонували організувати круглий стіл за участі українських експертів. На жаль, музей нас не почув. Але розголос очевидно вплинув на тональність тої самої виставки, яка переїхала у Petit Palais у Парижі: там уже було більше про значення української культури у творчості Рєпіна", – пригадує вона.

Нарешті назвати Рєпіна українцем в музеї наважилися, коли готували виставку "Питання часу", до якої увійшла одна з робіт художника, розповів куратор Атенеуму Тімо Гууско. Вона відкрилася в музеї після його реновації в 2022-2023 роках.

Досі фінський музей публічно не коментував зміни в описі Рєпіна.

Повернення українського мистецтва

У лютому 2023 року музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку змінив у своїх описах національність уродженця Маріуполя, художника Архипа Куїнджі з росіянина на українця. А також додав, що саме росіяни зруйнували його музей у рідному місті.

Буквально через кілька днів Метрополітен також визнав українськими, а не російськими художниками Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського. Зокрема, відповідні позначки з'явилися у підписі до портрету письменника Всеволода Гаршина авторства Рєпіна та на морському пейзажі Айвазовського.

У березні 2023-го Музей Стадейлік (Stedelijk) в Амстердамі (Нідерланди), який має одну з найповніших колекцій творів Казимира Малевича, змінив підписи в інформації про художника-абстракціоніста, назвавши його українцем.

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