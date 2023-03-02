Музей, який має найбільшу колекцію творів Малевича, представив його українцем

Музей Стадейлік (Stedelijk) в Амстердамі (Нідерланди), який має одну з найповніших колекцій творів Казимира Малевича, тепер підписує художника-абстракціоніста як українця.

Про це пише Theartnewspaper.



Донедавна більшість закордонних музеїв описували провідного супрематиста Малевича як росіянина попри те, що художник-абстракціоніст народився в Україні. Малевич народився в столиці України Києві в 1879 році, коли місто входило до складу Російської імперії.

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Тепер офіційні особи амстердамського музею Stedelijk перекласифікували художника ХХ століття Казимира Малевича як українця.

Представник музею Стеделійк каже, що "ми зараз плануємо писати [щодо Малевича]: народився в Україні від батьків польського походження". Ця інформація вже була змінена в текстах на стінах і на сторінках веб-сайтів і буде включена в майбутні повідомлення.

На жаль, більшість колекції творів Малевича зберігаються поза Україною. В Україні відомі кілька листів Малевича, один ескіз та картини у приватних колекціях. Найбільша колекція спадщини авангардиста в Європі міститься в Музеї Стеделік в Амстердамі. У тому ж музеї зберігається архів фонду Харджиєва. Микола Харджиєв був молодшим колегою Малевича і архівістом, який зібрав величезну колекцію матеріалів про авангард. У 1996 році він переїхав в Амстердам, але йому вдалось перевезти лише частину своєю колекції – другу половину не випустили на кордоні.

Автопортрет Казиміра Малевича. Фото: Суспільне. Культура

Метрополітен-музей у Нью-Йорку змінив підписи до творів трьох українських митців

Не так давно куратори Метрополітен-музею в Нью-Йорку перекласифікували трьох художників як українських; художників – Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі та Іллю Рєпіна. Раніше їх теж називали росіянами, згідно зі звітом ARTnews.

Веб-сайт Метрополітен-музею замінили описи картин Куїнджі як українця, кажучи, що це місце в його роботі "Червоний захід" (1905-08) було "визначено як одну з улюблених тем Куїнджі, річка, яка називається Дніпро українською (російською, Днепр; білоруською, Дняпро), яка проходить на південь через три країни до Чорного моря".



У тексті також міститься нова інформація: "У березні 2022 року Художній музей імені Куїнджі в Маріуполі, Україна, було знищено внаслідок російського авіаудару". Айвазовський і Рєпін також названі українцями на сайті.

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Національна ж галерея в Лондоні каже, що "Рєпін був провідним художником російського реалізму кінця 19 століття. Він народився в Україні, починав як іконописець".

До перейменування дотична українська мистецтвознавиця Оксана Семеник – вона запустила кампанію в соціальних мережах, щоб спонукати музеї по всьому світу перекласифікувати відповідних російських художників як українських.

Метрополитен-музей також повідомив ARTnews, що працівники стежать за оновленням даних.

"Метрополітен-музей постійно досліджує та перевіряє об’єкти у своїй колекції, щоб визначити найбільш прийнятний і точний спосіб їх каталогізації та представлення. Каталогізацію цих робіт було оновлено після досліджень, проведених у співпраці з науковцями в цій галузі", – написали в коментарі.