Музей, який має найбільшу колекцію творів Малевича, представив його українцем

Музей Стадейлік (Stedelijk) в Амстердамі (Нідерланди), який має одну з найповніших колекцій творів Казимира Малевича, тепер підписує художника-абстракціоніста як українця.

Про це пише Theartnewspaper.



Донедавна більшість закордонних музеїв описували провідного супрематиста Малевича як росіянина попри те, що художник-абстракціоніст народився в Україні. Малевич народився в столиці України Києві в 1879 році, коли місто входило до складу Російської імперії.

Тепер офіційні особи амстердамського музею Stedelijk перекласифікували художника ХХ століття Казимира Малевича як українця.

Представник музею Стеделійк каже, що "ми зараз плануємо писати [щодо Малевича]: народився в Україні від батьків польського походження". Ця інформація вже була змінена в текстах на стінах і на сторінках веб-сайтів і буде включена в майбутні повідомлення.

На жаль, більшість колекції творів Малевича зберігаються поза Україною. В Україні відомі кілька листів Малевича, один ескіз та картини у приватних колекціях. Найбільша колекція спадщини авангардиста в Європі міститься в Музеї Стеделік в Амстердамі. У тому ж музеї зберігається архів фонду Харджиєва. Микола Харджиєв був молодшим колегою Малевича і архівістом, який зібрав величезну колекцію матеріалів про авангард. У 1996 році він переїхав в Амстердам, але йому вдалось перевезти лише частину своєю колекції – другу половину не випустили на кордоні.

Автопортрет Казиміра Малевича. Фото: Суспільне. Культура

Метрополітен-музей у Нью-Йорку змінив підписи до творів трьох українських митців

Не так давно куратори Метрополітен-музею в Нью-Йорку перекласифікували трьох художників як українських; художників – Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі та Іллю Рєпіна. Раніше їх теж називали росіянами, згідно зі звітом ARTnews.

Веб-сайт Метрополітен-музею замінили описи картин Куїнджі як українця, кажучи, що це місце в його роботі "Червоний захід" (1905-08) було "визначено як одну з улюблених тем Куїнджі, річка, яка називається Дніпро українською (російською, Днепр; білоруською, Дняпро), яка проходить на південь через три країни до Чорного моря".



У тексті також міститься нова інформація: "У березні 2022 року Художній музей імені Куїнджі в Маріуполі, Україна, було знищено внаслідок російського авіаудару". Айвазовський і Рєпін також названі українцями на сайті.

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Національна ж галерея в Лондоні каже, що "Рєпін був провідним художником російського реалізму кінця 19 століття. Він народився в Україні, починав як іконописець".

До перейменування дотична українська мистецтвознавиця Оксана Семеник – вона запустила кампанію в соціальних мережах, щоб спонукати музеї по всьому світу перекласифікувати відповідних російських художників як українських.

Метрополитен-музей також повідомив ARTnews, що працівники стежать за оновленням даних.

"Метрополітен-музей постійно досліджує та перевіряє об’єкти у своїй колекції, щоб визначити найбільш прийнятний і точний спосіб їх каталогізації та представлення. Каталогізацію цих робіт було оновлено після досліджень, проведених у співпраці з науковцями в цій галузі", – написали в коментарі.