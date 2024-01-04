Корона, шляхтич і Берлін: огляд найкращих серіалів січня

Післясвяткова добірка кращих серіалів і справді вийшла не надто святковою. Проте без розваг ви не обійдетеся, бо ж вони кожним сприймаються індивідуально. Тому й національна палітра, палітра темпераментів, така різна – маємо ще французький, американський, польський, іспанський і корейський серіали.

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Кожний для потрапляння до нашої Топ-сімки має високий рейтинг, а найбільший, 9.1, є у "Гри смерті" з Південної Кореї. В ньому, попри означену в назві фатальність, герой відчайдушно рветься до життя. І це певним чином дуже перетинається з нашим сьогоденням і прагненням України вижити.

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Приємного перегляду!

Криваве узбережжя (Pax Massilia)

Показ: Netflix, Франція

Назва серіалу апелює до портового міста Марсель, воріт для наркотиків у Францію. І один з режисерів "...узбережжя", Олів’є Маршаль, знає про це не за фільмами, бо 14 років сам служив у поліції. Втім двигуном серіалу є не наркотики, і навіть не гроші, а помста.

До міста повертається давно зниклий і для всіх мертвий колись знаний наркодилер, аби помститися за смерть сина. І мститься він новому наркобарону. Третьою стороною цієї війни стає поліцейський, пов'язаний з обома злочинцями, виявляючи свою особливість у вирішенні питань – вільне трактування законів і брутальність по відношенню до злочинців.

Ось цей пінг–понг між трьома сторонами конфлікту є самим втіленням жанру "екшн" – невпинною дією, перестрілками, роботою задля виживання одних і знищенням інших, підживлюючись таким само моторним репом, у французькій вимові нагадуючи постріли. А додатковою відмінністю і перевагою серіалу є його безкомпромісність в діалогах, пересипаних обсценною лексикою і жаргоном, що цілком адекватно, зважаючи на обставини. І це справжнє чоловіче кіно, а не "слово пацана".

Фаради (Los Farad)

Показ: Amazon Prime, Іспанія

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Красунчик і за сумісництвом тренер залу для аеробіки, Оскар (Мігель Ерран, "Паперовий будинок"), знайомиться з багатою дівчиною, Сарою (Сусанна Абайтуа, "Родина"). Зачарований нею, він зачаровує й її. А потім дізнається, хто вона – донька продавця зброї. Одного з найбільших. У світі! І що цікаво – легального. Щоправда співпраця з ЦРУ і насичення зброєю контрас Нікарагуа не є законною для США.

На дворі – 80–ті. І підстав для серіалу, заснованого на тогочасних подіях, – хоч до суду йти. Іран воює з Іраком, палестинці захоплюють заручників... Хлопцю доводиться допомагати перевозити зброю і розрулювати ситуації. Наприклад, разом зі своїм дядьком, піротехніком, виготовити напалм. Звісно, вивищення в очах голови сімейства ніяк не скасовує наслідків загалом діяльності родини.

"Фаради" – це така собі пом'якшена іспанська версія мексиканського "Нарко", тільки мова про зброю, а не про наркотики. Їх ріднить детальна інформація про специфіку бізнесу, розкіш існування збройового барона і хиткість життя. Пригоди, краса, ризик – і ціна за це все.

Гра смерті (Death's Game)

Показ: TVING / Amazon Prime Video, Південна Корея

Найбільш винахідливі й сміливі гравці в смерть – корейці – урізноманітнюють гру, створюючи висококласний одночасно жанровий і повчальний матеріал на тему самогубства та його наслідків.

Герой, у відчаї накладаючи на себе руки, потрапляє у міжвимірний світ, де пані Смерть, ображена на хлопця за його нерозуміння самої суті життя і нанесення образи не тільки Богу, а й особисто їй, прирікає його на існування і вмирання 12 разів. Хлопець опиняється то в тілі прив’язаного до стільця бандита, який вкрав у боса його дівчину, то маленької дитини, чиї батьки її ненавидять, то в тілі засудженого. І кожен раз він мусить з усіх сил намагатися не загинути. Інакше, після 12-го разу, його кинуть до пекла.

Кожне намагання вижити – це окремий квест, і екшн цього дійства – жанровий еталон в дусі бойовика з бійками і перегонами. Але іноді це переходить в шалену драму. Або мелодраму, коли герой в тілі одного хлопця зустрічає дівчину з життя іншого, того самого хлопця, хто вкоротив собі віку. 4 серії вийшло до Нового року. Ще 4 вийдуть після. Повірте, варто чекати!

Корона-6 (Crown)

Показ: Netflix, Велика Британія

Певно, це кращий фінал серіалу в історії серіалів, які часто, відверто кажучи, наприкінці свого існування зіжмакані й природно просто таки при смерті, як у випадку "Декстера" чи "Доктора Хауза". І якщо перші 4-ри серії заключного сезону мали лише клас, то заключні 4-ри отримують захват і честь. Найдобріші серії по відношенню до королеви і загалом монаршої родини, попри намагання героя Мухаммеда Аль-Файеда, батька загиблого сина, Бобі, покласти вину за його і принцеси Діани загибель на англійців з їх спецслужбами.

Людяність королеви творці вишукують – і знаходять! – в найприроднішому і найбільш зрозумілому для всіх – в очікуванні й страху смерті. І 10-та серія режисера Стівена Долдрі ("Біллі Елліот") стає справжнім вінцем серіалу, його мистецьким шедевром і людським схилянням перед тою, яка служила народові, а не була жертвою своєї участі.

Історія принца Вільяма, хто знайшов свою жінку за межами палацу і загалом високих родів – чудова стратегічна знахідка, що наближає корону до людей, хоча корона насправді є гидкою на рівні самого людства. Це треба дивитися!

Річер-2 (Reacher)

Показ: Amazon Prime Video, США

Певний аналог бойовиків 80–х зі Шварценеггером і Сталлоне. І цьому свідчить прямолінійність жартів-мемів, стереотипність бійок-без-синців і розміри головного героя, 2–метрового накачаного військового детектива Річера. І навіть сюжет, за яким Річер розуміє, що хтось намагається вбити всіх його колишніх друзів, нагадує фільм "Командо".

Втім на відміну від відверто грубого 1-го сезону, 2-й, здається, вилюднів. З’явилася прикметна грайливість. Приклад цьому діалог про пісні і альбоми Talking Heads, широко відомого гурту у дужу вузькому середовищі поціновувачів арт-року і фолку. А один з героїв серіалу використовує підробне ім’я "Сара Коннер", про що розказують поганцю, якого грає Роберт Патрік, виконавець ролі робота–переслідувача Сари Коннер у фільмі "Термінатор–2".

Словом, свої пошуки Річер веде за грамотно–детективним малюнком, додаючи легку комедію, трошки екшну і дрібку мелодраматизму і політики. Це не так завзято, як у Тома Кленсі з Джеком Раяном, але автор романів про Джека Річера, Лі Чайльд, теж хоч куди козак.

1670

Показ: Netflix, Польща

Серіал-прорив. Дотепність форми і змісту вигідно відмінні від подібних міксів історичного з комедійним жанрів, показуючи й українським виробникам, як треба робити.

Занурення в польське село XVII сторіччя відбувається ніби розповідь від кожного героя безпосередньо глядачу – ким він є і як живе. Все це пересипане цікавими і кмітливими жартами, позбавленими сороміцтва, втім повними самокритики і сатири на тогочасну і навіть сучасну Польщу. Наприклад, донька шляхтича і власника села турбується за кліматичними змінами планети, які стануться, за її словами, через 380 років, тому просить селян вже зараз менше вирощувати тварин, бо вони пердять, і менше спалювати дохлих пацюків.

Єврей-шинкар скаржиться, що єврейське махайство – це стереотип. Але й може бути, що всі євреї у змові, і тільки його одного не запросили, бо він дурний. Сам же шляхтич влаштовує інвентаризацію свого маєтку і мотиваційні сесії. Кількість дотепів і вдалих скетчів, здається, безкінечне. А особливий кайф – в їх україномовній версії, зробленій на стрімінгу.

Привиди-5 (Ghosts)

Показ: BBC One, Велика Британія

Коли тебе зранку 1 квітня розігрують привиди, у відповідь треба розіграти їх. Все більш-менш по-доброму, бо ж героїня, Елісон Купер (Шарлотт Річі, "Ґранчестер"), що здатна бачити привидів, за 5 років співмешкання з ними призвичаїлася, і навіть переживала, не побачивши їх зранку.

Вже вийшов 5-й сезон цього серіалу, а спільні пікіровки подружжя, спадкоємців старовинного дому під Лондоном, і 7 привидів, чий вік вимірюється від кількох тисяч років до кількох років, є незмінно милими, цікавими, зворушливими і хитромудрими. Містика тут позбавлена жаху, люди і привиди – кумедні, а ситуації їх взаємодії – суто англійські, повні іронії та вишуканої оригінальності. Чого варта оповідь чоловіка героїні, Майка Купера (Келл Сміт-Байон, "Дрімленд"), який розповідає, як згоріла будівля поруч, і при цьому оповідь виглядає дикою маячнею, а йому все одно вірять, бо такий абсурд, за словами інспектора, буває лише в житті.

Всі 8-м 30-хвилинних серій, разом з 0-ю і 7-ю, різдвяною, – радість серіаломана.