Греція пропонує Британії повернути статуї Парфенону в обмін на інші старожитності

Міністр культури Греції Ліна Мендоні запропонувала в майбутньому надавати Британському музею експозиції еллінських скарбів в обмін на повернення мармурових скульптур з Парфенону.

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Про повернення мармурів Парфенону, які зберігаються в Британському музеї, Греція та Британія публічно дискутують останні десятиліття. Греція вважає їх незаконно викраденими, а британська сторона шукає вигідний для себе варіант вирішення питання артефактів.

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Свою пропозицію щодо надання Британії виставок предметів старовини Мендоні озвучила в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Наша позиція чітка. Якщо скульптури возз'єднаються в Афінах, Греція готова організувати ротаційні виставки важливих старожитностей, які б заповнили цю порожнечу", – заявила міністр культури Греції.

Вона висловила переконання, що будь-які артефакти, які Греція надасть Великій Британії, "постійно відновлюватимуть цікавість міжнародних відвідувачів до грецьких галерей Британського музею".

Суперечка за мармури Парфенону

Дискусія про необхідність повернути скульптури з грецького Парфенону, які перебувають у колекції Британського музею, триває між Великою Британією та Грецією вже десятиліття. Мармурові статуї знаходяться там вже понад 200 років: у 1801 році їх доручив розрубати британський посол в колишній Османській імперії лорд Елгін та у 1816 році привіз до Британії.

Британський музей довгий час стверджував, що він є повноправним розпорядником стародавніх артефактів, адже реліквії нібито були врятовані від знищення Елгіним з дозволу Османської імперії, яка тоді правила Грецією.

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Фото: British Museum

Втім, Греція заявляла, що дозвіл, наданий Елгіну імперією, недійсний, бо рішення було прийнято османськими окупантами без схвалення греків.

У 2016 році у Британії з нагоди 200-ї річниці привезення до країни грецької колекції зареєстрували законопроект щодо повернення мармурових скульптур Греції. Ініціатором законопроекту виступив ліберал-демократ Марк Вільямс. "У 1816 році було санкціоноване придбання державою неймовірних грецьких скульптур. Настав час зробити чесний вчинок, забрати право у 200-річної помилки", - казав тоді він.

Фрагмент мармурових скульптур з Парфенону. Фото: British Museum

На початку 2023 року Британський музей і Греція розпочали переговори про повернення мармурів Парфенону, але вони ні до чого не призвели. У серпні Греція поновила свої заклики до повернення скульптур із Британії.

В листопаді 2023 року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю ВВС заявив, що його країна хоче повернути мармури на належне місце в музеї Акрополя, який був побудований для розміщення скульптур Парфенону. Він також порівняв зберігання Британським музеєм мармурів із Парфенону з "розрізанням Мони Лізи навпіл". Після цих заяв прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак скасував заплановану зустріч з Міцотакісом.