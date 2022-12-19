Папа Римський повертає Греції статуї Парфенону з колекцій Ватикану

Папа Римський Франциск вирішив повернути Греції три 2500-річні фрагменти Парфенона, які протягом двох століть перебували в папських колекціях музеїв Ватикану.

Як повідомляє Guardian, у заяві Ватикану йдеться, що Папа передасть їх архієпископу главі Грецької православної церкви та духовному лідеру Греції Ієроніму II як "пожертву" та "знак його щирого бажання йти екуменічним шляхом правди".

Три фрагменти храму богині Афіни, добудованого у 5 столітті до н.е. та оздобленого найвеличнішими зразками давньогрецької скульптури, що запропонував повернути Франциск, включають голову коня, голову хлопчика та голову чоловіка з бородою. Вони зберігалися Ватиканом з 19 століття. Греції вдалося лише раз взяти в оренду на рік один з фрагментів – голову хлопця. Це сталося у 2008 році.

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Міністерство культури та спорту Греції висловило вдячність за "великодушне" рішення Папи щодо мармуру. Так само відреагував і музей Акрополісу.







За понад два століття Ватикан лише одного разу дав Греції одну зі статуй в оренду. Скріншот з The Guardian

Втім, експерти зазначають, що рішення Папи "пожертвувати" скульптури саме церкві, а не повертати безпосередньо державі, є спробою Ватикану уникнути прецеденту, який може вплинути на інші скарби в його музеях. Наразі багато країн по всьому світу, що були пограбовані під час колонізаційних війн, вимагають від західних музеїв повернення артефактів і творів мистецтва.

Приміром, Греція вже десятиліттями безрезультатно звертається до Великої Британії з вимогою повернути велику колекцію статуй з Парфенону, які на початку 19 сторіччя забрав з храму в Афінах британський дипломат Лорд Елджин. На початку грудня стало відомо, що представники Британського музею та прем’єрміністр Греції ведуть секретні переговори щодо повернення мармурових скульптур. Наразі домовленості досягти не вдалося, а в музеї заявили, що "не збираються розбирати свою величну колекцію, оскільки вона оповідає унікальну історію людства".

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Мармури Елджина у Британському музеї. Фото: Wikipedia

Повномасштабна війна на території України ще гостріше актуалізувала питання про повернення вкрадених культурних цінностей і для українських музеїв. Окрім історичних фактів вивезення з України цінностей окупаційною радянською владою, нині російські загарбники масово грабують музеї в окупованих містах. За міжнародним правом, це вважається воєнним злочином. Тож після перемоги Україні доведеться домагатися покарання винних і повертати награбоване путінським військом.

За даними МКІП, військові країни-агресора вкрали найцінніші експонати у майже 40 українських музеях, а збитки від пограбування та руйнування культурних об’єктів, оцінюються в сотні мільйонів євро. Приміром, в окупованому Херсоні російські окупанти вивозили вантажівками колекцію місцевого художнього музею – зокрема, роботи Айвазовського, Врубеля. Згодом картини з Херсонського музею "засвітились" у Художньому музеї Сімферополя, їх впізнала директорка Херсонського музею Аліна Доценко. А після відступу з Херсона – обстріляли музей.

У Мелітополі ж окупанти викрали скіфське золото з Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Це було перше скіфське золото, знайдене при радянській владі. Директорку мелітопольського музею Лейлу Ібрагімову, яка намагалася завадити вивезенню унікальних зразків, окупанти взяли в полон фактично на фоні зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його російським "колегою" Сергієм Лавровим. А за її відсутності – обшукали та пограбували музей.