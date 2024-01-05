Зв’язки книжкового бізнесу з росіянами: депутати просять СБУ про розслідування

Депутати направили спільне звернення до Служби безпеки України з проханням звернути увагу на видавництва"Форс Україна", "Bookchef", "Альпіна Паблішер Україна", "Рідна мова" та інтернет-магазин book24. Причиною цього звернення стало нещодавнє розслідування OSINT-спільноти Molfar та видання Сенсор Медіа.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомив народний депутат України Роман Лозинський.

Реклама:

У зверненні до голови Служби безпеки України Василя Малюка депутати попросили дослідити факти, викладені в розслідуванні, перевірити згадані у публікації компанії, а також сприяти припиненню діяльності будь-яких афільованих з Росією видавництв і книгарень в Україні.

"Це категорично неприйнятно, і на це має бути реакція правоохоронців. З початком великої війни Верховна Рада значно посилила обмеження для російського книжкового продукту. А бізнес-діяльність громадян РФ в Україні має бути викорінена як явище", – наголосив депутат.

Раніше СБУ оголосила підозру у фінансуванні збройної агресії РФ автору бестселерів BookChef і власнику одного з найбільших алкогольних холдингів Євгенію Черняку, повідомило видання Читомо.

"Презумпція невинуватості" у книжковому бізнесі

31 грудня Видавництво BookChef у відповідь на розслідування опублікувало звернення до покупців, у якому пообіцяло дізнатись, чи мають їхні власники причетність до Росії.

"Після виходу матеріалу керівництво BookСhef звернулось до власника з запитом прояснити ситуацію. Перше, що хочемо зауважити, що на момент створення компанії власники, керівники та особи, які приймали участь в управлінні були і залишаються громадянами України", – йдеться у заяві.

Після виходу розслідування книжкова платформа Yakaboo, книгарня "Є", книжкові мережі КСД, Vivat, а також книгарня Readeat, , заявили про припинення співпраці з цим видавництвом. Як дізналися в Читомо, більшість з них очікували на спростування розслідування.

Реклама:

"Bookchef, як один з наших постачальників, запевняв нас про відсутність зв’язків з росією, республікою білорусь, або контрагентами на цих територіях. Оскільки розслідування медіа "Сенсор" та OSINT-спільноти "Мольфар" наводить факти про зворотнє, ми прийняли рішення припинити продаж книг видавництва Bookchef в мережі "Книгарня "Є" та інтернет-магазині book-ye.com.ua", – написали в книгарні "Є".

Проте авторка книжкового телеграм-каналу "Непозбувний книгочитун" Тетяна Гонченко зауважила, що працівники КСД почали повертати продукцію Bookchef на свої полиці.

Скриншот з телеграм-каналу КСД. Фото: Тетяна Гонченко.

Як зазначила піарниця КСД Таня Рябченко в коментарях до поста, видавництво отримало гарантійні листи від Bookchef. Тому допоки правоохоронні органи підтвердять або спростують факти із розслідування, КСД користуватимуться "презумпцією невинуватості".

Гарантійні листи від BookChef. Фото: Таня Рябченко

Наразі книжки видання BookChef можна знайти на сайтах книгарні "Є", видавництв Наш Формат і КСД, інтернет-магазину kniga.biz.ua, а також book24, який фігурував у розслідуванні.

Розслідування про зв'язки українських видавництв із Росією

Журналісти медіа "Сенсор" спільно з OSINT-агенцією Molfar дослідили, що на українському ринку досі працюють книжкові компанії, які продовжують вести бізнес із Росією. Як зазначили у розслідуванні, серед них є два видавництва – Bookchef та "Форс Україна", а також онлайн-книгарня book24.ua.

Компанії Bookchef та book24.ua оформлені на 81-річну українку Людмилу Божко і мають окремих бенефіціарів, доньку Божко – Наталію Плєхову, та її чоловіка Андрія Плєхова. Наталія Плєхова зареєструвала ФОП в Москві, веде бізнес з країною-агресором і має громадянство Росії з квітня 2022. Андрій Плєхов має зареєстровану картку російського "Сбербанку", а надруковані у 2022 році книжки видавництв можна знайти на російських сервісах, таких як WildBerries.