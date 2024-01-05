"По секс звертайтесь до мого кума": Жадан оприлюднив прозовий твір

Сергій Жадан вперше за довгий час опублікував на своїй сторінці у Facebook прозове оповідання про двох військових. Історія розповідає про чоловіка та жінку, військових, що познайомилися на автозаправці. Згодом, після знайомства та тривалого листування вони зустрічаються у старому готелі в одному із прифронтових міст.

Письменник ніяк не зазначив чи це оповідання є частиною нового роману. Читачі в коментарях подякували Жадану за новий чуттєвий текст, проте дехто з коментаторів зауважив, що в історії недостатньо сексу.

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"Пане Сергій Жадан, додайте секс в цю чудову історію. Не забирайте його в героїв. Готовий створити петицію", – написав коментатор.

Сергій Жадан відреагував на пропозиції: "За сексом звертайтесь до мого кума Андрія Анатолійовича Кокотюхи. Себто, до його текстів".

В коментарях також з'явився і сам Андрій Кокотюха – привітав письменника з написанням еротичного твору.

Поетична збірка Сергія Жадана "Скрипниківка". Фото: Meridian Czernowitz

Останній роман Сергія Жадана має назву "Інтернат" та вийшов у 2017 році у видавництва Meridian Czernowitz. Події роману відбуваються на Донбасі у 2015 році. Головний герой – тридцятип'ятирічний вчитель української мови на ім'я Паша вирушає за своїм племінником, який живе в інтернаті. Саме у цей час в місто заходять російські окупаційні війська.

У 2023 році вийшла поетична збірка Сергія Жадана – "Скрипниківка".

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"Вірші на зламі епох часто втрачають свою автономність і все більше нагадують щоденники. Що можна знайти в новому поетичному щоденнику Сергія Жадана? 50 і 1 вірш, писані до і після великого вибуху, зібрані разом, поєднані відчуттям мови, яка так болюче зникає, але потім обов’язково повертається. Нанизані на нитку голосу, узалежнені від звучання, вони, ці вірші, лишаються приватною, рваною хронікою двох останніх років – наповнені снігом, співом, правописом, любов’ю", – йдеться в анотації книжки.