"Барбі" стала найкасовішим фільмом в історії Warner Bros., обійшовши останній фільм про Гаррі Поттера

Фільм "Барбі" режисерки Грети Гервіг став найкасовішим релізом за всю 100-річну історію студії Warner Bros.

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Йому вдалося випередити фільм 2011 року "Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 2", який утримував це звання протягом 12 років, повідомляє CNN.

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Станом на понеділок, 28 серпня, "Барбі" зібрала у світовому прокаті 1,342 млрд доларів. Таким чином, вона випередила останній фільм серії про Гаррі Поттера на 767,5 тис. доларів.

"Коли "Барбі" анонсували вперше, я не думаю, що хтось міг передбачити, що вона стане таким глобальним феноменом, яким стала", – зазначив Пол Дергарабедян, старший аналітик компанії Comscore, що займається збором статистики та маркетингових вимірювань.

За словами Дергарабедяна, у той час як "Гаррі Поттер" йшов до успіху поступово з виходом кожного фільму, стрімкий злет Барбі став "ідеальним штормом", який об'єднав ефекти кіно та соціальних мереж.

Кадр з фільму "Барбі"

Результат стрічки Гервіг є цікавим тим, що серед 25 найкасовіших фільмів Warner Bros. лише чотири не э частиною франшиз. Крім "Барбі", це фільми "Воно", "Спокута", "Гравітація".

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Втім, цих рекордних касових успіхів стрічки про ляльку недостатньо для того, щоб увійти до десятки найкасовіших фільмів усіх часів. Лідерство тут утримують такі франшизи Disney як "Месники", "Зоряні війни" та "Аватар".

Найкасовішим фільмом усіх часів є "Аватар", який зібрав 2,9 млрд доларів у світовому прокаті (дані Box Office Mojo). Він був знятий компанією 20th Century Fox та вийшов у 2009 році. У 2017 році права на неї викупила компанія Disney.

"Барбі" – фентезійний комедійний фільм Грети Гервіг з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

Він розповідає про подорож відомої в усьому світі ляльки, яку починають турбувати екзистенційні питання, з її містечка Барбіленд до реального світу. Ця подорож змінює і саму Барбі, і її бойфренда Кена, який вирушає з нею.

Фільм Грети Гервіг з першого дня прокату демонстрував вражаючі касові успіхи – він зібрав 70,5 млн доларів. Для порівняння інша велика й очікувана прем'єра біопік "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана за перший день отримав 33 млн доларів.

Згодом стрічка зробила Гервіг першою в історії режисеркою, чий фільм зібрав 1 млрд доларів.

Не зважаючи на касовий успіх "Барбі" в більшості країн світу, в деяких із них фільм не потрапив на великі екрани: у Кувейті його заборонили, бо він нібито пропагує "поведінку, яку держава вважає неприйнятною", а в Лівані звинуватили стрічку в пропаганді гомосексуальності.