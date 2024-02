Оксана Забужко увійшла до журі Берлінале

Українська письменниця Оксана Забужко увійшла до міжнародного журі 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомили організатори Берлінале на офіційному сайті кінофестивалю.

Тож сьогодні оголосили членів журі, які приєднаються до його президентки, оскароносної кенійської акторки і кінорежисерки Люпіти Ніонго. Про те, що саме Ніонго очолить міжнародне журі Берлінале 2024, стало відомо у грудні минулого року.

Цього року до складу журі, яке вручатиме Золотого ведмедя за найкращий фільм, та Срібних ведмедів за Гран-при журі, Приз журі, Найкращу режисуру, Найкращу головну роль, Найкращу роль другого плану, Найкращий сценарій та Видатний мистецький внесок, потрапила письменниця Забужко.

Оксана Забужко - в журі Берлінале 2024. Фото: Agnete Brun

"Оксана Забужко, яка написала свої перші вірші в юності, є чи не найвизначнішою письменницею в Україні. Вона вже видала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика", - пише про письменницю сайт Берлінале.

Там також нагадують, що Забужко викладала в університетах США, таких як Пенсільванія, Пітсбург і Гарвард, отримала численні нагороди на батьківщині, а також французький орден Почесного легіону, центральноєвропейську літературну премію Angelus за роман "Музей покинутих секретів" і премію "Книга року 2022" за книгу "Найдовша подорож" про історичні передумови нинішньої російсько-української війни.

Крім Забужко, до міжнародного журі також увійшли: режисерка з Гонконгу Ен Хуей, іспанський режисер Альберт Серра, акторка та режисерка Жасмін Трінка, режисер та актор з США Брейді Корбет та режисер Крістіан Петцольд з Німеччини.

Президентка журі Люпіта Ніонго (зліва) та члени журі. Скріншот сайту

Цікаво, що Альберт Серра наразі працює над стрічкою Out Of This World, в якій хоче дослідити "вічне суперництво Росії та США". "Американська делегація їде до Росії в розпал української війни, щоб спробувати знайти рішення економічної суперечки, пов’язаної з санкціями", – йдеться в синопсисі майбутнього фільму.

74-й Берлінський міжнародний кінофестиваль пройде 15-25 лютого. Його переможці будуть оголошені під час церемонії нагородження в Берлінале Палац 24 лютого.

До конкурсної програми цьогорічного Берлінале потрапили одразу три українські фільми: два документальних і один художній. Всі вони матимуть на фестивалі світові прем'єри.

Зокрема, до програми Forum відібрали повноматеражний ігровий фільм "Редакція" режисера Романа Бондарчука ("Вулкан", "Українські шерифи") та документальний фільм "Перехоплено" режисерки Світлани Карпович. У стрічці "Редакція" в одній з головних ролей можна побачити актора Василя Кухарського, який помер у грудні 2023 року від отриманих на війні поранень.

А в конкурсі документальних фільмів Panorama Documentary змагатиметься документальний фільм "Трохи незнайомка" режисерки Світлани Ліщинської.

Крім того, у програмі Berlinale Shorts покажуть німецький короткий метр "Небажане споріднення" білоруського режисера Павела Можара. У стрічці він досліджує систематичний характер російських і білоруських військових злочинів в Україні та досліджує власну відповідальність за цю війну.