Оксані Забужко та Олегу Сенцову вручили Орден Почесного легіону. ФОТО

Письменниця й публіцистка Оксана Забужко та режисер і письменник, військовослужбовець Збройних сил України Олег Сенцов нагороджені найвищою нагородою Франції – Орденом Почесного легіону. Відзнаку їм вручив у п'ятницю, 14 липня, у Софійському соборі посол Франції Етьєн де Понсен.

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Відзначення високою нагородою Забужко та Сенцова раніше анонсувало посольство у Twitter.

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"У день Національного свята в саду Святої Софії Етьєн де Понсен має честь від імені президента Еммануеля Макрона вручити відзнаки Національного ордена Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим і видатним особистостям України", – йшлося у повідомленні.

У день Національного свята в саду Святої Софії @EdePoncins має честь від імені Президента 🇫🇷 @EmmanuelMacron вручити відзнаки Національного ордену Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим і видатним особистостям 🇺🇦. — La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) July 14, 2023

"Забужко – українська письменниця, відома в усьому світі, яка бореться за захист української мови та культури", а "Сенцов – режисер, політв'язень Кремля упродовж 5 років, що був звільнений у вересні 2019 року і нині відважно воює на фронті", заявив у відеозверненні французький посол.

Етьєн де Понсен додав, що Сенцов був контужений у бою минулими вихідними, однак зможе бути присутнім на врученні нагороди.

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"Їхні імена добре відомі у Франції та Європі, вони обидва нині борються за волю та незалежність України. Пані Забужко – на літературному фронті, а пан Сенцов – на полі бою", – зауважив посол.

Оксану Забужко і Олега Сенцова нагородили найвищою нагородою Франції

Нагородження відбулося у Софії Київській

Нагороди вручав посол Франції

Сенцов і Забужко

Орден Почесного легіону – найвища нагорода Франції, заснована у 1802 році за прикладом лицарських орденів. Її присуджує президент за військові або цивільні заслуги. Серед українців, що удостоєні цієї відзнаки: художник Іван Айвазовський, президент Українського католицького університету Борис Гудзяк, танцівник та хореограф Серж Лифар, український філософ Мирослав Попович, перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко та інші. Минулого року Орденом почесного легіону нагородили українську поетесу Ліну Костенко.