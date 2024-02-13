В Росії виставили на аукціон картину Айвазовського, яку Україна оголосила в міжнародний розшук

В Росії виставили на аукціон картину художника Івана Айвазовського "Місячна ніч". У 2014 році її серед понад півсотні полотен незаконно передали у Сімферопольський художній музей на початку російської окупації Криму.

Про плани росіян продати з аукціону картину Айвазовського повідомив у своєму X ексзаступник Генерального прокурора, колишній прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Він нагадав, що у 2017 році за поданням прокуратури Криму Інтерпол оголосив 52 картини, передані в окупований Крим, у міжнародний розшук.

"Таким чином РФ відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1970 року – вивезення культурних цінностей й передача права власності є забороненою", – підкреслив Мамедов.

Повідомлення про те, що "Місячна ніч" стане основним лотом аукціону, що пройде в Московському аукціонному домі 18 лютого, з'явилися в російських ЗМІ. Там зазначають, що перед продажем картину оцінюють в 100 млн рублей (приблизно 1,09 млн доларів).

Скріншот з сайту Московського аукціонного дому

Крім роботи Айвазовського, на продаж виставлять 123 роботи митців XVIII-XX століть. Серед них, шість робіт Іллі Рєпіна, роботи Ісаака Левітана, Василя Верещагіна, Миколи Реріха тощо.

Російські ЗМІ зазначають, що аукціон проведуть як аналог Christie's и Sotheby's (які відмовилися від "російських торгів"), а також пишуть, що на сайті можна "заповнити форму на вивіз предметів мистецтва з Росії".

Як Росія вкрала "Місячну ніч"

18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір про експонування картин у рамках виставки "Російське та українське мистецтво ХVIII - початку ХХ сторіччя". Того ж дня з Криму до Маріуполя прибуло 52 картини, що входять до Музейного фонду України. Серед них були "Місячна ніч" Івана Айвазовського, "Дорога в лісі" Івана Шишкіна, "Пейзаж. Вечір" Олексія Саврасова, "Болото" Ісаака Левітана та інші.

"Місячна ніч". Іван Айвазовський

Виставка у Маріуполі мала тривати до 31 травня 2014 року, але була закрита раніше, бо керівництво Сімферопольського музею зажадало терміново повернути картини на територію вже тоді окупованого Криму. Відповідного листа від директорки Сімферопольського художнього музею маріупольські музейники одержали 19 березня 2014 року.

У відповідь тодішня керівниця Маріупольського краєзнавчого музею Ольга Чаплинська одноосібно розірвала договір про експозицію картин із Криму. 20 березня завідувачка відділом фондів Художнього музею ім. А.І. Куїнджі Наталія Курьонишева передала посланцю 52 експоновані картини.

Співробітниці маріупольського музею, що віддали картини окупантам

У серпні 2017-го Радіо Свобода з посиланням на російські ЗМІ повідомило, що картини з маріупольського музею забрала і доставила на окупований півострів група відставних військових з Криму.

17 серпня 2017 року українська прокуратура Криму повідомила про оголошення в розшук по каналах Інтерполу 50 картин, які в березні 2014-го були незаконно передані в Сімферопольський художній музей.

Інтерпол визнав картини "викраденими"

У вересні 2017 року Чаплинській та Курьонишевій повідомили про підозру. Їм загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Але в лютому 2018 року суд призначив обом жінкам покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням на рік права обіймати посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків. Більше того, застосувавши закон про амністію, суд звільнив їх від призначеного покарання.