Росіяни викрали з Херсонського художнього музею картину Давида Бурлюка

Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка показав картину відомого українського художника Давида Бурлюка, яку, тікаючи з міста, викрали російські окупанти.

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Світлиною цієї роботи зі своєї експозиції музей поділився у Facebook.

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Херсонський музей нагадав, що один з найвідоміших у світі українських художників, поет, письменник Давид Бурлюк народився в Харківській губернії (нині Сумщина), однак почав свою творчу діяльність на Херсонщині, в селі Чорнянка.

"На Херсонщині Давид Бурлюк прочитав перші лекції з футуризму, модного художнього напрямку у живописі та літературі початку XX ст., видав разом із друзями-однодумцями перші збірки футуристичних поезій: "Молоко кобилиць", "Затичка", "Дохлий місяць", – додали в музеї.

Російські окупанти, відступаючи з Херсона восени 2022 року, серед інших предметів мистецтва вкрали роботу Бурлюка "Сільський пейзаж" (1930), що належить до американського періоду творчості художника.

До колекції музею робота Бурлюка потрапила у 1980 році із приватної колекції – художник щедро роздаровував свої роботи друзям, знайомим, журналістам.

Музей показав картину Давида Бурлюка, яку викрали російські окупанти. Фото: Херсонський Художній Музей / Facebook

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Давид Бурлюк – український художник-футурист, один із творців українського модернізму початку XX століття, поет та теоретик мистецтва, літературний і художній критик, видавець. Представлявся як "татарсько-запорозький футурист". Навчався в Олександрівській чоловічій гімназії (Суми), де отримав прізвисько "художник". Потім рік вчився в Казанській художній школі та два в Одеському художньому училищі, а згодом – в Мюнхені та Парижі.

У творчості проходив періоди захоплення імпресіонізмом, неопримітивізмом та іншими модерними течіями, та зрештою став ідеологом футуризму як у живописі, так і в літературі. Організовував мистецькі об'єднання, творчі школи, епатажні заходи футуристів, був редактором "Першого футуристичного журналу".

Давид Бурлюк. Фото: Wikipedia

Після революції 1917 року мігрував до Японії, а потім США, де й залишався до кінця свого життя. У 1962 році хотів привезти виставку своїх робіт на батьківщину, до України, але отримав відмову радянського уряду. За даними на 1998 рік, у музеях і приватних колекціях України зберігалося 35 робіт Бурлюка.

У цьому відео можна дізнатися про садибу Бурлюків у селі Чорнянка на Херсонщині (нині окуповане) – саме тут зародилась група футуристів "Гілея":

Російські солдати розграбували Херсонський музей на початку листопада минулого року. Окупанти вивозили речі з колекції фурами в супроводі озброєних людей у цивільному впродовж чотирьох днів. Керувала "евакуацією" призначена окупантами "директорка" Наталя Десятова.

Згодом картини з Херсонського музею "засвітились" у Художньому музеї Сімферополя, їх впізнала директорка Херсонського музею Аліна Доценко. А після відступу з Херсона росіяни ще й обстріляли музей.

Нещодавно музей ідентифікував дві вкрадені російськими окупантами картини: картину латвійського художника Карліса Добрайса "Реставратори" (1962), подаровану автором музею в Херсоні в 2017 році, і картину українського митця Леоніда Лабенка "В Горках" (1969). А згодом – ще три.