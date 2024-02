У Британії випустили літературну збірку про війну з присвятою Вікторії Амеліній

Британське видавництво Jetstone створило антологію творів, присвячену російсько-українській війні під назвою "Writing Under Fire: Poetry and Prose from Ukraine and the Black Country" ("Писати під вогнем: Поезія і проза з України та Black Country").

Про це повідомило видання Читомо.

"У цій унікальній збірці українські письменники розмірковують про війну Росії проти їхньої країни, щоб зрозуміти вплив терору і травм, які вона завдає. Вони отримують відповіді від колег, чия творчість пов'язана з "Чорною країною" у Великій Британії. Іноді британські письменники спілкуються зі своїми українськими колегами по дотичній, а іноді ми знаходимо більш прямі, інтимні розмови. Розгортання транскультурного діалогу будує літературний міст, спрямований на підтримку України.", – йдеться на сайті видавництва.

У книжці представили твори 10 українських авторів: Галини Крук, Ігоря Павлюка, Богдана Коломійчука, Роксолани Жаркової, Людмили Таран, Ростислава Мельникова, Дмитра Семчишина, Івана Андрусяка, Тетяни Белімової, Вікторії Амеліної.

Збірка отримала присвяту письменниці Вікторії Амеліній, яка загинула внаслідок важкого поранення після обстрілу Краматорська російськими військами.

Обкладинка антології, фото на обкладинці - Тесса Постума де Бур.

"Writing Under Fire: Poetry and Prose from Ukraine and the Black Country" зібрала 21 твір та поєднує у собі різні літературні жанри, включно з казками. За словами укладачів антології вони дають голос, щоб протестувати проти нелюдськості та несправедливості того, що робиться з суверенним народом.

Англійською мовою тексти адаптували Ніна Мюррей і Віталій Чернецький. Укладачі збірки – Себастьян Ґрос, Кармел Дуган, Софія Філоненко та Керрі Гедлі-Прайс.

Усі кошти з продажів відправлять на відновлення пограбованої та підпаленої російськими військами Бердянської бібліотеки та поповнення її фондів. Як повідомляє Читомо, згодом придбати збірку можна буде на сайті видавництва Jetstone, у книгарні Waterstones Wolverhampton та на презентації в межах Вулвергемптонського літературного фестивалю.

Про Вікторію Амеліну

Дебютний роман Вікторії "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" вийшов у 2014 році. Він увійшов у десятку найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року – 2014". Вже наступного року роман було перевидано, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука.

У 2016 році вийшла її перша дитяча книжка "Хтось, або Водяне Серце". Наступна її книжка для дітей "Е-е-есторії екскаватора Еки" побачила світ у 2021 році.

Вікторія Амелія. Фото з її Facebook.

У 2017 році "Видавництві Старого Лева" вийшов друком другий роман Вікторії "Дім для Дома". Тоді книжку відзначили на літературних преміях: "ЛітАкцент року – 2017", Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії.

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Дім для Дома" було перекладено іспанською мовою.

У 2021 році Вікторія стала лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

Обкладинка книжки "Дім для Дома". Фото: Видавництво Старого Лева.

3 липня 2023 року стало відомо про смерть Амеліної через поранення несумісне з життям. Внаслідок ракетного удару російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року на місці загинуло 9 людей, а також було поранено близько 60 людей.

У вересні 2023 року стало відомо, що видавництві Arrowsmith Press вийде антологія творів, присвячена Вікторії Амеліній. Книга має назву Nothing Bad Has Ever Happened: A Bouquet for Victoria Amelina ("Нічого поганого ніколи не відбувалося: Букет для Вікторії Амеліної")