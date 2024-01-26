"Топ БараБуки": оголосили найкращі дитячі та підліткові книжки 2023

У четвер, 25 січня, в Центральній міській дитячій бібліотеці Києва відбулося вручення нагород від лабораторії дитячого читання "БараБука". На події відзначили найкращі книжки для родинного читання.

Читайте УП.Культура у Telegram

Цього року "БараБука" святкує свій ювілей – 10 років. З цієї нагоди укладачки розширили довгі списки нагороди до ста назв, а короткі – до 50.

Реклама:

Це не єдина зміна у "Топах БараБуки". Крім видань для наймолодших, поетичних збірок і книжок-картинок, збірок оповідань, науково-популярних видань та фентезі, спецвідзнаками нагородили низку видавництв, які підтримують українських авторів.

"Видавати світові бестселери значно менш ризиковано, ніж вкладати кошти й час у неперевірені ринком рукописи. Тож ми взяли й буквально порахували сміливців і патріотів за 10 років: у яких видавництвах виходили книжки відзначених нами авторів? " – розповіла засновниця БараБуки, письменниця Таня Стус.

Спецвідзнаку отримали 10 видавців, хоч деякі з них вже припинили свою діяльність: "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га", "АССА", "Видавництво Старого Лева", "Vivat", "Книголав", "МАМІНО", "Ранок", "Талант", "Фонтан казок" і "Читаріум"

Переможці "Топу БараБуки":

Перша книжка малюка:

Катерина Перконос, Ірина Рутило "Смачного!", "На прогулянку!" (Каламар)

Олег Симоненко, Наталія Кудляк "Няв-гав-кар ква-му-га-ко, або Звуконаслідування, або Вчуся говорити (Час майстрів)

Пізнавальна книжка року:

Ганна Булгакова "Скелети і кістки" / Ілюстрації Анастасії Лагоди (Ранок)

Володимир Тиліщак "Отамани" / Ілюстрації Сашка Ком'яхова (Наш Формат)

Книжка-картинка року:

Галина Вдовиченко "Метелики перетворюються" / Ілюстрації Софії Рунової (Видавництво Старого Лева)

Мальопис року:

Юліта Ран, Катерина Підлісна "Пес Патрон та Шкарпетковий монстр" (Ранок)

Художня проза для молодшого шкільного віку:

Оля Русіна "Тор – тракторець, що тягне танк" / Ілюстрації Олександра Шатохіна (Видавництво Старого Лева)

Валентина Захабура "Панцир, лапи й крила пані Оксани" / Ілюстрації Анни Гаврилюк (Ще одну сторінку)

Ольга Куждіна "Детективна агенція "САМ" в Ужгороді" / Ілюстрації Ганни Гаюнової (АССА)

Сашко Дерманський "Тю!" – сказав їжачок" / Ілюстрації Альони Потьомкіної (Vivat)

Ілюстрована книжка року:

Дмитро Кузьменко "Вечірній вітер" / Ілюстрації Івана Кравця (Талант)

Олександр Подоляк, Олександр Шатохін "Нарвали не плачуть" (Крокус)

Книжкова серія:

Саша Кочубей "Сім нескладух Говорухи", "Книга рекордів Говорухи", "(не)Розкрита справа Говорухи" (Навчальна книга – Богдан)

Підліткова книжка року:

Мар’яна Стефак "Ключ Горгона" (Навчальна книга – Богдан)

Галина Ткачук "ЗВРК" / Ілюстрації Дарини Козачук (Vivat)

Юнацька книжка року:

Настя Мельниченко "Мій дім – війна" (Теза)

Альона Сіліна, Наталія Довгопол, Ярина Каторож, Анастасія Куликова, Наталія Матолінець, Ірина Пасько, Дарія Піскозуб, Світлана Тараторіна, Ксенія Сокульська "Легендарій дивних міст" (Ранок)

Дебют року в прозі:

Віталіна Макарик "Кеди в небі" (Видавництво Старого Лева)

Поетична книжка року:

Людмила Горова "Ми вареники ліпили" / Ілюстрації Ярини Саєнко (ТаТиШо)

Шпаргалка для вчителя:

"Космічні пухнастики вчать українську", ілюстрації Наталії Кудляк (Видавництво Старого Лева), "Чому два чоботи – пара" (Світич), "Головомовки професора Макарончика", ілюстрації Олександра Шатохіна (Yakaboo Publishing)

Вибір читачів:

Юлія Ярмоленко "Без маячні про перші місячні" / Ілюстрації Ірини Вале (Віхола)

Спецвідзнака "Класика":

Валентина Мержиєвська, Марія Діденко за подкаст "Перефарбований лис"

Спецвідзнака "Бібліотека":

безкоштовна дитяча онлайн-бібліотека "Library For All"

Спецвідзнака "Дбайливий провідник дітей у знання інклюзії":

видавництво "МаМіНо" за книжки Олександра Шатохіна "Чи легко жити циклопам?", Ганни Ткач "Ручна-зручна розмова. Путівник жестовою мовою", переклад жестовою мовою Ольги Рибак, ілюстрації Ірини Куценко

Спецвідзнака "Артбук":

Олег Михайлов "Жираф Монс. Харківська історія воєнної весни" / Художник Костянтин Зорін (АССА)

Про лабораторію дитячого читання "БараБука"

"БараБука. Простір української дитячої книги" – проєкт підтримки дитячого читання, історія якого почалася в 2014 році з сайту про українську дитячу літературу для дітей та підлітків.

До команди "БараБуки" входять літературознавиці, письменниці, методистки Лабораторії дитячого читання НЦ "Мала академія наук України".

З 2014-го щороку авторки та експерти порталу обирають найкращу літературу у сфері українського дитячого, підліткового й родинного читання різних жанрів і форматів.

Реклама:

В перший рік існування списку в "Топі БараБуки" було всього шість книжок.