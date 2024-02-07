Парламент наблизив добудову Музею Голодомору

На засіданні Верховної ради 7 лютого депутати проголосували за законопроєкт про внесення змін до Закону "Про музеї та музейну справу". Він передбачає допомогу від уряду Канади на добудову та створення експозиції Музею Голодомору-Геноциду.

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Про це повідомила депутатка ВР Євгенія Кравчук.

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У першому читанні законопроєкт №10361 підтримало 230 депутатів.

"Закон є передумовою надання Урядом Канади близько 420 млн грн на добудову Музею, а також додаткової фінансової підтримки від меценатів та діаспори на облаштування експозиції. Це стало можливим завдяки проактивній позиції щодо Музею Президента України Володимир Зеленський в діалозі з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо", – пояснила Кравчук.

Музей Голодомору-Геноциду. Фото: Facebook музею.

Також вона додала, що після ухвалення законопроєкту в Музеї Голодомору з’являться наглядова та експертна ради. До їхнього складу, за словами депутатки, увійдуть представники фахових та наукових груп, міжнародних організацій закордонних українців та нащадки жертв Голодомору.

За законопроєкт проголосувало 230 депутатів ВР. Фото: Yevheniya Kravchuk

Добудова Музею Голодомору-Геноциду

На початку січні 2024 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону "Про музеї та музейну справу" щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду. Тоді Коміте рекомендував ухвалити проєкт зі скороченням строку подання поправок і пропозицій наполовину.

Раніше адміністрація музею повідомляла, що Уряд Канади виділить близько 450 мільйонів доларів для добудови другої черги Музею Голодомору.

Цьому передувало рішення президента Зеленського накласти вето на законопроєкт виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору. Згодом він пояснив свою позицію, сказавши, що попри необхідність завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду, це не є першочерговою справою, а наразі пріоритетним завданням є захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", що офіційно визнає Голодомор геноцидом прийняли у 2006, ним було передбачено спорудження меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. У 2009 році було відкрито першу чергу великого меморіального комплексу у формі свічки, у якому зараз знаходиться основна експозиція.