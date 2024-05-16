Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Близько 200 Кожен регіон України мав свої притаманні техніки вишивки та кольорову гаму. Наприкінці XIX - на початку ХХ ст. на українських землях нараховувалося близько 200 технік вишивки. До 100 Кожен регіон України мав свої притаманні техніки вишивки та кольорову гаму. Наприкінці XIX - на початку ХХ ст. на українських землях нараховувалося близько 200 технік вишивки. 20-50 Кожен регіон України мав свої притаманні техніки вишивки та кольорову гаму. Наприкінці XIX - на початку ХХ ст. на українських землях нараховувалося близько 200 технік вишивки. Не менше 80 Кожен регіон України мав свої притаманні техніки вишивки та кольорову гаму. Наприкінці XIX - на початку ХХ ст. на українських землях нараховувалося близько 200 технік вишивки.