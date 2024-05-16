Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Цьогоріч 16 травня українці по всьому світу відзначають День вишиванки.
Вишиті сорочки є характерними для багатьох країн світу, однак в Україні вони стали символом національної ідентичності.
УП.Життя підготувала тест, у якому ви дізнаєтесь цікаві факти з історії українських вишиванок, а також про їхні регіональні особливості.
В історії виникнення української вишиванки нам допомагав розбиратись Володимир Щибря, директор Центру фольклору та етнографії КНУ ім. Тараса Шевченка.
Коли започаткували першу школу вишивки?
Кінець ХІХ ст. вважається періодом існування найбільшої кількості технік вишивки. Скільки їх нараховувалось на українських землях в цей час?
Найпопулярнішою технікою є вишивка хрестиком. З якої країни її запозичили?
Хто з української інтелігенції ввів моду на носіння вишиванок?
Для якого регіону України найбільш притаманний білий колір вишиванок?
А де найчастіше використовували чорний колір?
Поєднання яких кольорів вишивки є найбільш поширеним на сорочках Полісся?
Як надавали кольорів вишитим сорочкам до появи фабричних ниток?
Скільки вишитих сорочок зазвичай могла мати українська дівчина на виданні?
А чи є у творців українських вишиванок якесь професійне свято?