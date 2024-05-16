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Тест

Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Михайло Загородній — 16 травня, 06:00
Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Цьогоріч 16 травня українці по всьому світу відзначають День вишиванки.

Вишиті сорочки є характерними для багатьох країн світу, однак в Україні вони стали символом національної ідентичності.

УП.Життя підготувала тест, у якому ви дізнаєтесь цікаві факти з історії українських вишиванок, а також про їхні регіональні особливості.

В історії виникнення української вишиванки нам допомагав розбиратись Володимир Щибря, директор Центру фольклору та етнографії КНУ ім. Тараса Шевченка.

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Коли започаткували першу школу вишивки?

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Кінець ХІХ ст. вважається періодом існування найбільшої кількості технік вишивки. Скільки їх нараховувалось на українських землях в цей час?

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Найпопулярнішою технікою є вишивка хрестиком. З якої країни її запозичили?

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Хто з української інтелігенції ввів моду на носіння вишиванок?

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Для якого регіону України найбільш притаманний білий колір вишиванок?

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А де найчастіше використовували чорний колір?

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Поєднання яких кольорів вишивки є найбільш поширеним на сорочках Полісся?

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Як надавали кольорів вишитим сорочкам до появи фабричних ниток?

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Скільки вишитих сорочок зазвичай могла мати українська дівчина на виданні?

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А чи є у творців українських вишиванок якесь професійне свято?