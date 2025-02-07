55 осіб та три музеї. Точицький прокоментував санкції проти росіян за знищення української культури
Під санкції, які Рада національної безпеки та оборони України ввела 4 лютого стосовно російських культурних діячів, причетних до нищення української культурної спадщини, потрапили 55 громадян РФ та три музеї.
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Про це розповів Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький в ефірі Суспільного, передає пресслужба відомства.
"Санкції застосовані за такі дії, як проведення незаконних археологічних розкопок, що ведуться рф на території Криму з 2014 року, а також вивезенню культурних цінностей з окупованих територій, зокрема з українських музеїв", – уточнив міністр.
Йдеться про три музеї на тимчасово окупованій території України, зареєстровані за законодавством Росії. Це "Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник", "Центральний музей Тавриди".
Серед осіб, до яких застосовано санкції за знищення української культури:
- перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін;
- заступник міністра Володимир Осінцев;
- голова департаменту державної охорони культурної спадщини міністерства культури РФ Роман Рибало;
- президент Спілки музеїв Росії, гендиректор підсанкційного "Державного Ермітажу" Михайло Піотровський;
- директорка підсанкційного "Державного музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна" Єлизавета Лихачова;
- директорка Державного історико-археологічного музею-заповідника "Херсонес Таврійський" Олена Морозова;
- керівник археологічних експедицій Сергій Соловйов, безпосередньо задіяний у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського — пам'ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- перша заступниця "міністра культури Республіки Крим" Ольга Бурова;
- директор Мелітопольського краєзнавчого музею Євген Горлачов, який передав окупантам інформацію про місце зберігання "Скіфського золота" і отримав за це від окупаційної влади орден;
- завідувачка відділу історії та археології стародавнього і середньовічного Криму підсанкційного "Кримського федерального університету ім. Вернадського" Ельзара Хайредінова, яка очолює незаконну археологічну експедицію на окупованій території Криму.
- директор Інституту історії матеріальної культури російської Академії наук Андрій Поляков та директор Інституту археології російської Академії наук Микола Макаров, які видавали дозволи та були організаторами проведення незаконних археологічних розкопок в Криму.
Санкції зокрема передбачають позбавлення державних нагород
України, блокування активів, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню
капіталів за межі України тощо.