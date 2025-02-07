Усі розділи
Підтримати УП
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

55 осіб та три музеї. Точицький прокоментував санкції проти росіян за знищення української культури

Марія Кабацій — 7 лютого, 11:13
55 осіб та три музеї. Точицький прокоментував санкції проти росіян за знищення української культури
МКІП

Під санкції, які Рада національної безпеки та оборони України ввела 4 лютого стосовно російських культурних діячів, причетних до нищення української культурної спадщини, потрапили 55 громадян РФ та три музеї.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!

Про це розповів Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький в ефірі Суспільного, передає пресслужба відомства.

"Санкції застосовані за такі дії, як проведення незаконних археологічних розкопок, що ведуться рф на території Криму з 2014 року, а також вивезенню культурних цінностей з окупованих територій, зокрема з українських музеїв", – уточнив міністр.

Йдеться про три музеї на тимчасово окупованій території України, зареєстровані за законодавством Росії. Це "Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник", "Центральний музей Тавриди".

Серед осіб, до яких застосовано санкції за знищення української культури:

РЕКЛАМА:
  • перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін;
  • заступник міністра Володимир Осінцев;
  • голова департаменту державної охорони культурної спадщини міністерства культури РФ Роман Рибало;
  • президент Спілки музеїв Росії, гендиректор підсанкційного "Державного Ермітажу" Михайло Піотровський;
  • директорка підсанкційного "Державного музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна" Єлизавета Лихачова;
  • директорка Державного історико-археологічного музею-заповідника "Херсонес Таврійський" Олена Морозова;
  • керівник археологічних експедицій Сергій Соловйов, безпосередньо задіяний у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського — пам'ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
  • перша заступниця "міністра культури Республіки Крим" Ольга Бурова;
  • директор Мелітопольського краєзнавчого музею Євген Горлачов, який передав окупантам інформацію про місце зберігання "Скіфського золота" і отримав за це від окупаційної влади орден;
  • завідувачка відділу історії та археології стародавнього і середньовічного Криму підсанкційного "Кримського федерального університету ім. Вернадського" Ельзара Хайредінова, яка очолює незаконну археологічну експедицію на окупованій території Криму.
  • директор Інституту історії матеріальної культури російської Академії наук Андрій Поляков та директор Інституту археології російської Академії наук Микола Макаров, які видавали дозволи та були організаторами проведення незаконних археологічних розкопок в Криму.

Санкції зокрема передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо.

Читайте також :
Росіяни знищили античний Херсонес і поставили на його місці новобуд
Реклама:

Головне сьогодні