55 осіб та три музеї. Точицький прокоментував санкції проти росіян за знищення української культури

Під санкції, які Рада національної безпеки та оборони України ввела 4 лютого стосовно російських культурних діячів, причетних до нищення української культурної спадщини, потрапили 55 громадян РФ та три музеї.

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Про це розповів Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький в ефірі Суспільного, передає пресслужба відомства.

"Санкції застосовані за такі дії, як проведення незаконних археологічних розкопок, що ведуться рф на території Криму з 2014 року, а також вивезенню культурних цінностей з окупованих територій, зокрема з українських музеїв", – уточнив міністр.

Йдеться про три музеї на тимчасово окупованій території України, зареєстровані за законодавством Росії. Це "Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник", "Центральний музей Тавриди".

Серед осіб, до яких застосовано санкції за знищення української культури:

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перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін ;

; заступник міністра Володимир Осінцев ;

; голова департаменту державної охорони культурної спадщини міністерства культури РФ Роман Рибало ;

; президент Спілки музеїв Росії, гендиректор підсанкційного "Державного Ермітажу" Михайло Піотровський ;

; директорка підсанкційного "Державного музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна" Єлизавета Лихачова ;

; директорка Державного історико-археологічного музею-заповідника "Херсонес Таврійський" Олена Морозова ;

; керівник археологічних експедицій Сергій Соловйов , безпосередньо задіяний у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського — пам'ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

, безпосередньо задіяний у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського — пам'ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. перша заступниця "міністра культури Республіки Крим" Ольга Бурова ;

; директор Мелітопольського краєзнавчого музею Євген Горлачов , який передав окупантам інформацію про місце зберігання "Скіфського золота" і отримав за це від окупаційної влади орден;

, який передав окупантам інформацію про місце зберігання "Скіфського золота" і отримав за це від окупаційної влади орден; завідувачка відділу історії та археології стародавнього і середньовічного Криму підсанкційного "Кримського федерального університету ім. Вернадського" Ельзара Хайредінова , яка очолює незаконну археологічну експедицію на окупованій території Криму.

, яка очолює незаконну археологічну експедицію на окупованій території Криму. директор Інституту історії матеріальної культури російської Академії наук Андрій Поляков та директор Інституту археології російської Академії наук Микола Макаров, які видавали дозволи та були організаторами проведення незаконних археологічних розкопок в Криму.

Санкції зокрема передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо.