Фільми з використанням ШІ зможуть змагатись за Оскар

Фільми зняті за допомогою штучного інтелекту зможуть отримати головні нагороди на "Оскарі". Такі оновлення у правилах опублікувала Академія кінематографічних мистецтв і наук, пише BBC.

Організатори зазначили, що використання ШІ "не допоможе і не зашкодить шансам отримати номінацію". Водночас Академія заявила, що все одно враховуватиме участь людини при виборі переможців.

Академія зазначила, що приймати фільми, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту, рекомендувала Науково-технічна рада.

Деякі фільми, у яких ШІ допоміг створювати текст, зображення, аудіо та відео, отримали найвищі нагороди в березні. Зокрема, йдеться про "Бруталіст", завдяки якому Едріан Броуді отримав нагороду за найкращу чоловічу роль.

У фільмі використовувався генеративний штучний інтелект, щоб покращити акцент актора, коли він говорив угорською.

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Потім виявилося, що подібна технологія клонування голосу була використана для покращення співочих голосів у мюзиклі "Емілія Перес", який отримав Оскар.

Водночас використання штучного інтелекту залишається суперечливим серед митців.

Відповідно до оновлених правил, члени Академії тепер повинні дивитися всі номіновані фільми в кожній категорії, щоби мати можливість взяти участь у фінальному етапі голосування.

Академія перевірятиме перегляд фільмів через внутрішню стримінгову платформу Academy Screening Room. Якщо перегляд стрічки був за межами платформ, члени Академії повинні подати форму, у якій вказано, коли і де вони дивилися фільм.

Раніше такий процес був під час голосування у категоріях міжнародні, анімаційні та короткометражні фільми. Тепер це правило застосовуватиметься до всього.

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