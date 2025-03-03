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Оскар-2025: чи переможе український фільм "Порцелянова війна"? Стежте наживо

Тетяна Пушнова, Анастасія Большакова, Соня Вселюбська — 3 березня, 00:37
Оскар-2025: чи переможе український фільм Порцелянова війна? Стежте наживо

В Лос-Анджелесі відбувається 97-ма церемонія премії Американської академії кіномистецтва – найпрестижнішої нагороди у сфері кіно. Чи виграє "Оскар" вдруге поспіль документальний фільм про війну в Україні – головна інтрига для всіх українців.

Цьогоріч за звання "Найкращий документальний фільм" змагається стрічка "Порцелянова війна" – спільний американсько-українсько-австралійський документальний фільм про життя художників-керамістів Славу Леонтієва та Аню Стасенко у Харкові на початку російського вторгнення 2022 року.

Команда УП.Культура очікує чимало різких жартів і від гострого на язик ведучого церемонії коміка Конана О’Браєна, і політичних заяв від учасників та переможців. Адже перший місяц Трампа на посаді, скандал в Овальному кабінеті за участі Володимира Зеленського, масові звільнення державних працівників Ілоном Маском та нападки на різноманіття та гендерну рівність від нових володарів Білого дому цьому неабияк сприяють.

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02:43 "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" виграє стрічка "У тіні кипариса".

02:40 Нагороду за найкращий анімаційний повнометражний фільм отримує "Потік: Останній кіт на землі". Його створила латвійська анімаційна компанія. Хоча мультфільм досліджує тему сенсу життя, режисер Гінс Зілбалодіс надихався власними домашніми улюбленцями.

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02:30 Маємо першу нагороду "Оскара"! Найкращим актором другого плану став Кіран Калкін, "Справжній біль".

"Роберт Дауні Молодший вручає нагороду за найкращу чоловічу роль з чутливими промовами під кожного номінанта. Виокремлює Едварда Нортона, для якого ця номінація – четверта. Виграє Кіран Калкін за свою роль у фільмі “Справжній біль” – це іронічна драма про подорож двох братів-євреїв до Польщі. Знята й написана Джессі Айзенбергом (“Соціальна мережа”).
Особисто мені тут Кіран Калкін нагадує Романа Роя зі “Спадкоємців”, і за що він звісно ж отримував купу нагород у серіальних преміях. Його перформанс точно яскравіше за Юру Борісова, який номінувався тут. Але трішки шкода що Себастіан Стен так і залишився без нагород, його виконання Трампа у “Учні” було доволі переконливим",  Соня Вселюбська, кінокритикиня УП.Культура.
"Маю сказати, що Конан О'Браєн дуже гарно прокоментував усіх номінантів на "Найкращий фільм". І ось навіть гостро пожартував про кризу публіцистів "Емілії Перез", а ще повідомив що Карла Софія Гаксон – у залі", – Соня Вселюбська

02:05 "Акторки фільму "Wicked: Чародійка" – Аріана Гранде і Синтія Еріво відкривають вечір виконанням пісні “Somewhere Over the rainbow”. Присвʼячують цю любовну пісню Лос-Анджелесу. Надзвичайно красива Аріана Гранде у червоній сукні, наче героїня фільмів Майкла Пауелла і Емеріка Прессбургера", – Соня Вселюбська.

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02:01 Церемонія вручення премії "Оскар" розпочалась!

"Тімоті Шаламе дуже хоче "Оскар" за свою роль у фільмі “Боб Ділан: повна невідомість”. Він дуже активно працював над своєю промо компанією. І можна зрозуміти його відчай. В останній раз він був номінований за “найкращу чоловічу роль” у фільмі, який зробив з нього супер зірку – “Назви мене своїм імʼям”. А ось два його роботу у фільмах “Дюна” (цьогоріч друга частина знову номінована на “Найкращий фільм”) – не оцінюються академією високо", – Соня Вселюбська
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00:54 На червоній доріжці з'явилася команда документального фільму "Порцелянова війна".

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Найбільшу кількість номінацій - 13 - має фільм “Емілія Перес” про мексиканського наркобарона, що вирішив змінити стать. Головна інтрига вечора - чи відвідає церемонію виконавиця головної ролі трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон. Напередодні нагородження її піддали обструкції користувачі соцмереж за ксенофобські висловлювання кількарічної давнини. 

00:48 Сценарист стрічки "Конклав" Пітер Строган вийшов з жовто-блакитним піном на підтримку України.

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00:40 Гості починають прибувати до театру Долбі в Лос-Анджелесі. Серед них акторки "Чаклунки" Аріана Гранде, Марісса Боде та Синтія Еріво, акторка "Емілії Перес" Зої Салдана, а також Віллем Дефо, Ель Фаннінг, Едвард Нортон, Джессі Айзенберг та інші.

Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
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