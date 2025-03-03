Оскар-2025: чи переможе український фільм "Порцелянова війна"? Стежте наживо

В Лос-Анджелесі відбувається 97-ма церемонія премії Американської академії кіномистецтва – найпрестижнішої нагороди у сфері кіно. Чи виграє "Оскар" вдруге поспіль документальний фільм про війну в Україні – головна інтрига для всіх українців.

Цьогоріч за звання "Найкращий документальний фільм" змагається стрічка "Порцелянова війна" – спільний американсько-українсько-австралійський документальний фільм про життя художників-керамістів Славу Леонтієва та Аню Стасенко у Харкові на початку російського вторгнення 2022 року.

Команда УП.Культура очікує чимало різких жартів і від гострого на язик ведучого церемонії коміка Конана О’Браєна, і політичних заяв від учасників та переможців. Адже перший місяц Трампа на посаді, скандал в Овальному кабінеті за участі Володимира Зеленського, масові звільнення державних працівників Ілоном Маском та нападки на різноманіття та гендерну рівність від нових володарів Білого дому цьому неабияк сприяють.

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02:43 "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" виграє стрічка "У тіні кипариса".

02:40 Нагороду за найкращий анімаційний повнометражний фільм отримує "Потік: Останній кіт на землі". Його створила латвійська анімаційна компанія. Хоча мультфільм досліджує тему сенсу життя, режисер Гінс Зілбалодіс надихався власними домашніми улюбленцями.

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02:30 Маємо першу нагороду "Оскара"! Найкращим актором другого плану став Кіран Калкін, "Справжній біль".

"Роберт Дауні Молодший вручає нагороду за найкращу чоловічу роль з чутливими промовами під кожного номінанта. Виокремлює Едварда Нортона, для якого ця номінація – четверта. Виграє Кіран Калкін за свою роль у фільмі “Справжній біль” – це іронічна драма про подорож двох братів-євреїв до Польщі. Знята й написана Джессі Айзенбергом (“Соціальна мережа”).

Особисто мені тут Кіран Калкін нагадує Романа Роя зі “Спадкоємців”, і за що він звісно ж отримував купу нагород у серіальних преміях. Його перформанс точно яскравіше за Юру Борісова, який номінувався тут. Але трішки шкода що Себастіан Стен так і залишився без нагород, його виконання Трампа у “Учні” було доволі переконливим", – Соня Вселюбська, кінокритикиня УП.Культура.

"Маю сказати, що Конан О'Браєн дуже гарно прокоментував усіх номінантів на "Найкращий фільм". І ось навіть гостро пожартував про кризу публіцистів "Емілії Перез", а ще повідомив що Карла Софія Гаксон – у залі", – Соня Вселюбська

02:05 "Акторки фільму "Wicked: Чародійка" – Аріана Гранде і Синтія Еріво відкривають вечір виконанням пісні “Somewhere Over the rainbow”. Присвʼячують цю любовну пісню Лос-Анджелесу. Надзвичайно красива Аріана Гранде у червоній сукні, наче героїня фільмів Майкла Пауелла і Емеріка Прессбургера", – Соня Вселюбська.

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02:01 Церемонія вручення премії "Оскар" розпочалась!

"Тімоті Шаламе дуже хоче "Оскар" за свою роль у фільмі “Боб Ділан: повна невідомість”. Він дуже активно працював над своєю промо компанією. І можна зрозуміти його відчай. В останній раз він був номінований за “найкращу чоловічу роль” у фільмі, який зробив з нього супер зірку – “Назви мене своїм імʼям”. А ось два його роботу у фільмах “Дюна” (цьогоріч друга частина знову номінована на “Найкращий фільм”) – не оцінюються академією високо", – Соня Вселюбська

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00:54 На червоній доріжці з'явилася команда документального фільму "Порцелянова війна".

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Найбільшу кількість номінацій - 13 - має фільм “Емілія Перес” про мексиканського наркобарона, що вирішив змінити стать. Головна інтрига вечора - чи відвідає церемонію виконавиця головної ролі трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон. Напередодні нагородження її піддали обструкції користувачі соцмереж за ксенофобські висловлювання кількарічної давнини.

00:48 Сценарист стрічки "Конклав" Пітер Строган вийшов з жовто-блакитним піном на підтримку України.

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00:40 Гості починають прибувати до театру Долбі в Лос-Анджелесі. Серед них акторки "Чаклунки" Аріана Гранде, Марісса Боде та Синтія Еріво, акторка "Емілії Перес" Зої Салдана, а також Віллем Дефо, Ель Фаннінг, Едвард Нортон, Джессі Айзенберг та інші.