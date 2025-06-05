Активісти вимагають врятувати останню мозаїку Алли Горської

Активісти закликали уряд внести монументальну роботу "Птах" на Черкащині до переліку об'єктів культурної спадщини.

Петицію опублікували на сайті Кабінету міністрів України.

"Мозаїка "Птах" Алли Горської та Віктора Зарецького – мозаїка художників Алли Горської та Віктора Зарецького в селі Гельмязів Золотоніського району Черкаської області, розміщена на фронтоні та колонах їдальні "Супій" та є останньою спільною роботою Алли Горської та Віктора Зарецького та останньою мозаїкою художниці. Мозаїку створено 1970 року", – йдеться в тексті петиції.

Мозаїка "Птах" була створена 1970 року на фасаді сільській їдальні "Супій", у Гельмязеві на Черкащині. Це остання мозаїка, яку створила Алла Горська разом з чоловіком Віктором Зарецьким незадовго до її вбивства.

Зокрема, закликали й до реставрації фасаду та мозаїки.

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Про спадок Алли Горської

28 листопада 1970 року близько п’ятої години ранку художниця і громадська активістка Алла Горська вийшла зі своєї квартири у Києві по вулиці Рєпіна 25 (нині Терещенківська), щоб встигнути на перший автобус до Василькова. Там вона мала забрати швейну машинку у свекра Івана Зарецького та повернутися додому.

Наступного дня біля залізничної станції Фастів-2 на коліях знайшли тіло Івана Зарецького з відірваною головою. Через три дні після цього у льоху його будинку з переломом черепа від удару сокири виявили мертву Горську.

Радянське слідство дійшло висновку, що Іван Зарецький убив невістку через особисту неприязнь, а потім вчинив самогубство. Вже у часи незалежної України виявили, що художницю вбили радянські спецслужби.

У 1960-х художниця багато мандрувала, бувала у мистецьких поїздках з чоловіком на Донбасі, їздила селами, і в усіх подорожах збирала матеріал, який потім переосмислювала, втілюючи у своїх роботах.

У Києві вона створює композицію "Вітер" на фасаді ресторану "Вітряк"; у Жданові (тодішня назва Маріуполя) – панно "Квітуча Україна" для гастроному "Київ"; у Донецьку – мозаїчне панно для експериментальної школи №5.

У 1963 році група художників Опанас Заливаха, Людмила Семикіна, Галина Севрук, Галина Зубченко і Алла Горська взялися створювати вітраж до 150-річчя Тараса Шевченка у вестибюлі червоного корпусу Київського університету на замовлення ректорату. Втім замовників робота не вдовольнила, тому одного дня її розтрощили.

У липні 2022 року в Маріуполі росіяни зруйнували два мозаїчних панно -"Дерево життя" і "Боривітер" Алли Горської. Більша частина мозаїки збереглася, проте через окупацію міста їхня доля зараз невідома.