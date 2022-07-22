Окупанти знищили два мозаїчні панно у Маріуполі. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 липня 2022

Росіяни знищили у Маріуполі дві великих мозаїки в ресторані "Україна".

Про це повідомив журналіст Іван Станіславський.

"Маріупольським шедеврам Алли Горської прийшов кінець", – написав він у Facebook. 

Через руйнації культурна спадщина втратила два мозаїчних панно "Дерево Життя" та "Боривітер". Авторкою є художниця-дисидентка  Алла Горська. Вона народилася та жила у Василькові на Київщині.

 Фото Івана Станіславського

Мисткиня створила їх під час відрядження до Маріуполя влітку 1967 року. Її, до речі, теж вбила російська влада.

"Сюжетно позачасові, досконалі естетично та позбавлені будь-яких соцреалістичних концепцій ці дві роботи бригади Алли Горської були перлинами маріупольського зібрання монументалістики", – додає журналіст.

 Фото Івана Станіславського

Нагадаємо, що у Ризі митці створювали мозаїки за мотивами картин Примаченко, щоб відновити фонди згорілого музею в Іванкові.

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