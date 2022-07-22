Окупанти знищили два мозаїчні панно у Маріуполі. ФОТО

Росіяни знищили у Маріуполі дві великих мозаїки в ресторані "Україна".
Про це повідомив журналіст Іван Станіславський.
"Маріупольським шедеврам Алли Горської прийшов кінець", – написав він у Facebook.
Через руйнації культурна спадщина втратила два мозаїчних панно "Дерево Життя" та "Боривітер". Авторкою є художниця-дисидентка Алла Горська. Вона народилася та жила у Василькові на Київщині.
|Фото Івана Станіславського
Мисткиня створила їх під час відрядження до Маріуполя влітку 1967 року. Її, до речі, теж вбила російська влада.
"Сюжетно позачасові, досконалі естетично та позбавлені будь-яких соцреалістичних концепцій ці дві роботи бригади Алли Горської були перлинами маріупольського зібрання монументалістики", – додає журналіст.
|Фото Івана Станіславського
Нагадаємо, що у Ризі митці створювали мозаїки за мотивами картин Примаченко, щоб відновити фонди згорілого музею в Іванкові.
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