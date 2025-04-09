Актори "Гаррі Поттера" та "Солтберна" зіграють у фільмі російського режисера

Баррі Кеогана затвердили на одну з ролей у фільмі російського режисера.

Актори Гаррі Мелінг ("Гаррі Поттер"), Баррі Кеоган ("Солтберн", "Убивство священного оленя") та Райлі Кіо ("Дім, який побудував Джек") зіграють у фільмі російського режисера Кантемира Балагова.

Про це повідомляє видання Deadline.

Які ролі виконуватимуть актори наразі невідомо, а прем'єру планують показати на Каннському кінофестивалі у 2026 році. Стрічка "Варення з метеликів" стане англомовним повнометражним дебютом Балагова. Хоча спочатку фільм планували зняти в Росії та назвати його "Моніка".

Історія розповідає про жителів черкеської громади в Нью-Джерсі. Головний герой – підліток, батьки якого керують закладом традиційної кухні.

У вільний час він тренується, щоб стати професійним борцем. Та згодом йому доводиться взяти на себе провину батька і стикнутися з негараздами.

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