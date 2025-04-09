Актори "Гаррі Поттера" та "Солтберна" зіграють у фільмі російського режисера
Актори Гаррі Мелінг ("Гаррі Поттер"), Баррі Кеоган ("Солтберн", "Убивство священного оленя") та Райлі Кіо ("Дім, який побудував Джек") зіграють у фільмі російського режисера Кантемира Балагова.
Про це повідомляє видання Deadline.
Які ролі виконуватимуть актори наразі невідомо, а прем'єру планують показати на Каннському кінофестивалі у 2026 році. Стрічка "Варення з метеликів" стане англомовним повнометражним дебютом Балагова. Хоча спочатку фільм планували зняти в Росії та назвати його "Моніка".
Історія розповідає про жителів черкеської громади в Нью-Джерсі. Головний герой – підліток, батьки якого керують закладом традиційної кухні.
У вільний час він тренується, щоб стати професійним борцем. Та згодом йому доводиться взяти на себе провину батька і стикнутися з негараздами.
Сценарій до фільму режисер написав з російською письменницею Марією Степновою. Сам Балагов переїхав з Росії до США у 2022 році, засудивши повномасштабне вторгнення. Натомість Степнова лишилася жити й працювати в Москві.
Російський режисер презентував декілька фільмів на Каннському кінофестивалі. У 2020 році його стрічка "Дилда" була відібрана як офіційна заявка Росії на участь у 92-й церемонії вручення премії "Оскар" за найкращий міжнародний повнометражний фільм.
Однією з продюсерських компаній, що опікується "Варенням з метеликів" буде AR Content Олександра Роднянського. Роднянський був одним з творців 1+1, а також російського холдингу СТС.
У березні 2022 року Роднянський як президент міжнародного кінофестивалю "Кінотавр" повідомив, що подію перенесуть на невизначений термін. З того часу майбутнє фестивалю лишається невідомим, поки що проєкт поставлений на паузу.
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