Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів обрала нового президента

Громадська спілка "Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів" (УАВК) обрала нового президента. Ним став колишній держсекретар Міністерства культури та інформаційної політики Артем Біденко, повідомляє "Читомо".

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Організація працює з органами державної влади над захистом прав видавців та розширенням ринку збуту книг. УАВК лобіює закони, укази та урядові постанови щодо книговидання та має вплив на фінансування сфери.

"Артем має значний досвід роботи у сфері медіа та комунікацій, зокрема на керівних посадах у державному секторі. Він обіймав посади державного секретаря Міністерства інформаційної політики України та Міністерства культури, молоді та спорту України. Також є експертом з політичних комунікацій та політичного маркетингу, співавтором урядової Концепції популяризації та просування інтересів України у світі, а також менеджером запуску національного бренду UkraineNow", – зазначили в асоціації.

Також УАВК обрала представників Правління, зокрема до нього увійшли засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко, директори видавництва "Ранок" Віктор Круглов та "Фоліо" Олександр Красовицький, директорка видавництва "Віват" Юлія Орлова та інші представники видавничої справи:

Бусел Тимофій Вячеславович (ТОВ ВТФ "ПЕРУН")

Гап’юк Сергій Ярославович (Редакція газети "Підручники та посібники")

Головко Олег Павлович (ТОВ "Видавничий дім "Гельветика")

Кононенко Дмитро Вікторович (Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля")

Кравченко Микола Васильович (ТОВ "Видавництво "НОРА-ДРУК")

Попович Олександр Євгенович (ПП "ЮНІСОФТ")

Шейко Микола Іванович (ТОВ "Видавництво Старого Лева")

Степурін Ігор Миколайович (виконавчий директор ГС "УАВК")

В коментарі Читомо новообраний президент асоціації Артем Біденко розповів, що зараз спілка потребує оновлення у сфері менеджменту, конкретного плану змін поки не запропонував. Основним викликом для роботи УАВК назвав війну, обмежені фінансові ресурси країни й невиконання державою своїх зобов’язань щодо популяризації читання.

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Про діяльність УАВК

Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів – громадська спілка, метою якої є створення сприятливих умов для створення і розповсюдження книг, а також підтримки представників видавничої справи.

Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів була зареєстрована Міністерством юстиції України 17 червня 1994 року. Тоді вона позиціонувалась як Благодійна організація "Українська асоціація недержавних видавництв" (УАНВ).

З 1996 року президентом асоціації був Олександр Афонін, генеральний директор видавництва гуманітарної літератури "Абрис" й до 2024 року.

Зараз до складу УАВК входять 95 найбільших видавництв та підприємств книгорозповсюдження.

Від моменту створення асоціація зробила низку:

ініціювання переговорів із Міжнародним агентством ISBN щодо присвоєння Україні як незалежній державі власного ідентифікаційного номера (до 1996 року українським видавництвам присвоювали російський книжковий номер)

модифікація оподаткування для видавництв та пільги

дослідження проблем видавничої справи, розробка програмних документів з популяриції читання

впродовж 2014-2017 років розробка системи відкритого і прозорого конкурсу підручників для загальноосвітньої школи

Після виникнення Українського інституту книги у 2016-2017 році до новоствореного органу увійшла розробка державної політики у книжковій галузі, промоцію книгочитання в Україні, підтримку книговидавничої справи, стимулювання перекладацької діяльності та популяризацію української літератури за кордоном.

Однією з останніх подій, де фігурували представники УАВК, став пікет на Франкфуртському книжковому ярмарку у 2024 році проти встановлення стенду російському видавництву. Проте не узгодили його з колегами, що працювали над українським національним стендом.

Тоді крема група видавців, зробивши плакати українською та англійською мовою, вирушила до стенду російського видавництва "Ексмо" на протест. До мітингу долучитися Олександр Красовицький ("Фоліо"), Віктор Круглов ("Ранок") та Володимир Карасьов ("Знання").

Олександр Красовицький зазначив, що акція мала на меті продемонструвати протест і організаторам, і учасникам ярмарку. "Ми не реєстрували й не узгоджували цей мітинг із організаторами", – додав він. "Подібні демонстрації вже неодноразово відбувалися, наприклад, біля стендів іранських та грузинських видавців. Організатори Франкфуртського книжкового ярмарку до цього ставляться дуже толерантно".

Красовицький також поділився тим, що отримав лист-відповідь на своє звернення: "Організатори прокоментували свої принципи, які полягають в тому, що вони надають можливість виставлятися всім і контролюють ту продукцію, яка представлена на стенді".