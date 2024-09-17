Аукціон 64 "Українське колекційне мистецтво": Примаченко, Горська, Зарецький

Марія Примаченко, "Левик малчик що попав на лужок", 1985 рік

18 вересня 2024 року в аукціонному домі Goldens стартують торги 64 аукціону "Українське колекційне мистецтво". Добірка репрезентує твори українських митців різних часових періодів — від кінця ХІХ століття до кінця ХХ століття — та об'єднує рідкісні роботи майстрів, чия творчість стала невід'ємною частиною культурної спадщини України та Європи.

Усього на аукціоні представлено понад 40 лотів – це унікальна збірка колекційних робіт художників різних мистецьких шкіл та напрямів. Важливо зауважити, що багато з представлених творів, опубліковані у книгах та альбом, а деякі з них експонувалися на групових чи персональних виставках, що безумовно додає колекційної ваги.

Аукціонна виставка та тихий аукціон "Українське колекційне мистецтво" розпочне свою роботу вже 18 вересня. Експозицію можна буде побачити до 26 вересня включно.

Ставки на лоти приймаються в режимі тихого аукціону в залі експозиції та на сайті www.gs-art.com в розділі каталогу 64-го аукціону. Фінальні торги аукціону проходитимуть 26 вересня (четвер) протягом дня, а о 19:00 торги за лоти будуть завершені по покроковим закриттям лотів по останній актуальній ставці.

Серед видатних імен київської школи на аукціоні, зокрема, будуть представлені роботи Анатолія Туровського, Марії Примаченко, Миколи Глущенка та шістдесятників Алли Горської та Віктора Зарецького.

Роботи Анатолія Туровського доволі рідко трапляються на артринку та завжди представляють інтерес для колекціонерів. Імена ж Марії Примаченко, Миколи Глущенка, Алли Горської та Віктора Зарецького увійшли до пантеону митців, чиї роботи додають ваги будь-якому зібранню.

На аукціоні буде представлена графічна робота Алли Горської 1960 року та живописне полотно Віктора Зарецького 1986-1990 років, яке є одним з топ-лотів даної добірки.

В його "Побаченні" максимально яскраво заявляє про себе його унікальний стиль: поєднання модернізму з українською національною традицією, домінування драматизму та вишуканої декоративності.

Віктор Зарецький, "Побачення"

"Весна" Миколи Глущенка - ще один топ-лот добірки - робота 1970-х років - одного з найбільш знакових періодів у творчості митця, відзначеного яскравою колористикою та експресивним мазком.

Колекційний інтерес до робіт Глущенка зростає завдяки його унікальному стилю, що поєднує європейський вплив із глибокою національною ідентичністю. Картини цього періоду часто високо оцінюються на аукціонах, оскільки вони демонструють зрілий етап творчості митця.

Олег Мінько, "Модель і маестро", 2001 рік

Мистецтво першої половини ХХ століття цього разу репрезентовано широкою добіркою імен митців École de Paris та художників-емігрантів: Ісаака Пайлеса, Миколи Ісаєва, Бориса Пастухова, Миколи Кричевського, Василя Хмелюка, Якова Шапіро, Мішеля Корочанського, Мані Мавро, Давида Бурлюка, Івана Бабія.

Закарпатська школа живопису представлена роботами Андрія Коцки, Адальберта Ерделі, Федора Манайло, Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка, Адальберта Борецького, Ференца Семана, Єлизавети Кремницької.

Рідкісні роботи митців яскраво демонструють вплив модернових та постімпресіонних тенденцій західноєвропейського живопису в українському контексті й сприйнятті.

Аукціонна добірка також урізноманітнена живописом кримської, одеської живописних шкіл - роботами Федора Захарова, Валентини Цвєткової, Юрія Єгорова, харківської - Віктора Зарубіна, львівської - творами Олега Мінько та Любомира Медвідя.

Топ-лотами аукціону стали вже згадані роботи Миколи Глущенка, Віктора Зарецького, а також французький пейзаж Адальберта Ерделі 1930-х років, "Дівчина з м'ячем" 1989 року художника першого ряду одеської живописної школи Юрія Єгорова, відомий натюрморт "Присвята В. Маяковському" 1950-х років Давида Бурлюка, живописне полотно "Гойдались віти у вишневому саду" Івана Марчука 2000 року з циклу "Зоряний шлях", рідкісна сюжетна робота "Синя борода" Ференца Семана 1993 року та твори авторів, чиї роботи доволі рідко зустрічаються в продажі - Леоніда Чичкана та Івана Бабія.

Юрій Єгоров, "Дівчина з м'ячем", 1989 рік

Експозиція аукціону "Колекційне класичне мистецтво" доступна до відвідування з 18 по 26 вересня в залі аукціонного дому Goldens, а також - до ознайомлення - онлайн на сайті www.gs-art.com.

З питань реєстрації та участі в аукціоні звертайтесь за тел.: +38 050 462 95 32 або зареєструйтесь на сайті, щоб мати можливість робити онлайн ставки самостійно.

Графік роботи виставки аукціону:

18-26 вересня 2024

12:00-19:00

Без вихідних, вхід на виставку безкоштовний.

Почергове закриття лотів розпочнеться 26 вересня о 19:00 онлайн на сайті www.gs- art.com.

Адреса: Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4 Аукціонний дім GOLDENS

+38 050 462 95 32

[email protected]

www.gs-art.com www.gs-art.store

Довідка про аукціонний дім Goldens:

Goldens - український аукціонний дім, заснований 2004 року у Києві. Один з провідних учасників українського артринку.

Аукціонний дім Goldens проводить аукціони, персональні та групові виставки, консультує та формує приватні колекції колекційного мистецтва, допомагає в оформленні інтер'єрів та підборі подарунків, бере участь у благодійних та партнерських проєктах.

Основний напрямок – українське колекційне мистецтво, серед якого: класичний живопис ХІХ-ХХ ст., альтернативні течії (авангард, нонконформізм, андеґраунд), сучасне мистецтво. Крім того, скульптура, паркова скульптура, графіка, тиражне мистецтво, художня фотографія та інше.