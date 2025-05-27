Митники вилучили з посилки газету "Рада" та листівку з зображенням Шевченка ХХ століття

Під час перевірки міжнародних митних відправлень, київські митники виявили раритетні паперові брошури: листівка з автопортретом Тараса Шевченка 1946 року та додаток до української щоденної газети "Рада" від 25 лютого 1914 року.





Про це повідомила Державна митна служба України.

Посилка прямувала з Одеси до Сполучених Штатів. Для вивезення артефактів за кордон було потрібне відповідне свідоцтво. Втім митникам його не надали.



Державна митна служба України

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"Додаток до газети – ювілейний випуск на честь 100-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Газета "Рада" виходила в Києві у 1906-1914 роках і відігравала важливу роль у культурному та політичному житті українців. Її видавав меценат Євген Чикаленко, відомий як один з менеджерів українського руху того часу", – повідомляють в митній службі.







Державна митна служба України

Листівка ж була створена з ініціативи українців, які мешкали у Тіролі та Форальбергу(Австрія) після Другої світової війни, щоб нагадати про річницю смерті Шевченка.



Державна митна служба України

Важливість і культурну цінність цих видань підтвердили експерти Національного музею історії України: "Обидві знахідки належать до малотиражованої друкованої продукції, що має значну культурну та історичну цінність".

Державна митна служба України





За фактом порушення митних правил правоохоронці створили протокол за статею 473 Митного кодексу України, а культурні цінності вилучено. Матеріали справи будуть скеровані до суду.

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