Бібліотека імені Сковороди у Києві постраждала від нічного обстрілу

Внаслідок російської масованої атаки, в ніч на 6 червня, у Солом'янському районі Києва була пошкоджена районна бібліотека імені Григорія Сковороди, повідомив виконавчий директор Української асоціації видавців Ігор Степурін.

"Без перебільшення найкраща района бібліотека Києва сильно пошкоджена після сьогоднішнього обстрілу столиці України" – , йдеться у повідомленні.

Від вибухової хвилі зазнав пошкоджень фасад будівлі, повилітали вікна та двері. У бібліотеці зазначили, що з персоналу ніхто не постраждав. Книжки теж залишилися цілими.

Наслідки нічної атаки росіян у Солом'янському районі ПЕН Україна

"Триває ліквідація наслідків. Рятувальники, місцева влада, комунальники, волонтери та багато небайдужих працюють разом — злагоджено й дружно! У приміщенні бібліотеки облаштовано штаб допомоги постраждалим", – повідомив колектив бібліотеки.

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Також, під час нічної атаки, був пошкоджений фасад Музею України у Другій світовій війні, що знаходиться поблизу монумента "Батьківщини-мати".

Руйнування на фасаді Музею України у Другій світовій війні Національний музей історії України у Другій світовій війні

У ніч на 6 червня Росія атакувала 452-ма засобами повітряного нападу: ракетами та дронами, протиповітряна оборона знешкодила 406 ворожих цілей, проте зафіксували влучання у 13 локаціях та падіння уламків.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Руйнування на фасаді музею Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Про бібліотеку імені Григорія Сковороди

Бібліотека була створена у 1946 році та займала дві кімнати площею 18 кв. м. у Будинку культури на Чоколівці. На той час фонд бібліотеки складав 4 тисячі примірників

В 1950 році бібліотека отримує нове приміщення на вулиці Шостій Новій на першому поверсі гуртожитку Міськбуду й отримує 175 кв.м. приміщення. В 1953 році вулицю перейменували на вулицю Освіти.

Під час навчання до бібліотеки приходили Василь Симоненко, Борис Олійник, Іван Дзюба, Микола Сом, Анатоль Перепадя, Іван Сподаренко, Тамара Коломієць, Володимир Коломієць та багато інших.

З 1955 по 2023 роки бібліотека називалася на честь російського письменника Федора Достоєвського. Втім за рік після початку повномасштабного вторгнення бібліотека стала носити ім'я філософа Григорія Сковороди.