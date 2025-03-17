Американські бібліотекарі засудили ліквідацію Трампом Інституту музеїв та бібліотечних послуг

Американська бібліотечна асоціація засудила рішення адміністрації Трампа ліквідувати Інститут музеїв та бібліотечних послуг, єдине федеральне агентство, яке фінансує бібліотеки США та просить переглянути це рішення.

Про це йдеться у заяві Американської бібліотечної асоціації (ALA).

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Такий крок, на думку Асоціації, закриє можливості для мільйонів американців отримувати освітні та інформаційні послуги. Найгостріше цю проблему відчують у селах.

ALA закликала президента Дональда Трампа переглянути це рішення, а також звернулася до Конгресу, сенаторів і громадян захистити бібліотеки.

"Організація закликає всіх, хто цінує читання, освіту та доступ до інформації, звертатися до своїх представників у владі та брати активну участь у місцевих зборах і нарадах, щоб зберегти державне фінансування бібліотек", – написали в заяві.

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Надто у віддалених від міст регіонах США, бібліотеки забезпечують доступ громадян до різноманітних програм читання для дітей і підлітків, допомогу у пошуку роботи, книжки шрифтом Брайля, навчальні ресурси для молоді тощо.

Наразі 125 000 публічних, шкільних, академічних та спеціалізованих бібліотек у США фінансуються за рахунок 0,003% федерального бюджету. Інститут музеїв та бібліотечних послуг допомагає розподіляти ці кошти через державні та цільові гранти, які щороку забезпечують понад 1,2 мільярда візитів.

14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення функцій та персоналу семи федеральних агентств.

Йдеться про: Федеральну службу посередництва та примирення, Міжнародний центр для науковців Вудро Вільсона у Смітсонівському інституті, Інститут музейного та бібліотечного обслуговування, Міжвідомчу раду США з питань бездомності, Фонд фінансових установ розвитку громади, Агентство розвитку бізнесу меншин.

В указі зазначається, що ці організації повинні скоротити свою діяльність до мінімального рівня, передбаченого законом.

Ввечері 15 березня значну кількість співробітників "Голосу Америки" відправили в "адміністративну" відпустку без права доступу до мейлів та виконання роботи, що формує діяльність цього міжнародного мовника. Також адміністрація Трампа повідомила про повне скасування фінансування для мережі RFE/RL (Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода).





