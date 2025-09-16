Біля будинку, де жив Георгій Ґонґадзе, відкрили мозаїку з Дон Кіхотом

У вівторок, 16 вересня, в 25-ту річницю загибелі засновника Української правди Георгія Ґонґадзе, "Українська правда" спільно з мистецьким об’єднанням "Затирка" презентувала мозаїку із зображенням Дон Кіхота.

Мозаїку розмістили на вул. Великій Васильківській, 67/7, де жив Георгій. Головним елементом є Дон Кіхот, літературний персонаж, якого створив Мігель де Сервантес, а Георгій Ґонґадзе обрав символом Української правди.

Саме ж зображення Дон Кіхота створив Пабло Пікассо для ілюстрованої книжки у 1955 році.

Матеріалом для композиції стала смальта з Сумської області. Над мозаїкою працювали митці: Семен Майданюк, Махим, Владислав Власюк, Ольга Чикало, за кураторства Тетяни Тадай та Анастасії Лелюк.

РЕКЛАМА:

Севгіль Мусаєва та мистецьке об'єднання "Затирка" Анна Штопенко

У день вбивства дружина журналіста Мирослава Ґонґадзе разом з дітьми поїхала у справах, але забула вдома ключі. Тоді вона сподівалася, що ввечері двері відкриє Георгій, але його вдома не було.

"Дітям тоді не було ще трьох років. І нещодавно я спитала доньку, що вона пам’ятає про Україну та батька. Але вона пам’ятає один день, коли я тримала їх за руки вночі, і ми ходили біля будинку та не могли зайти додому. І ця ніч та цей день закарбувалася їй в пам’яті", – поділилася Мирослава.

За пів року до зникнення Георгій Ґонґадзе заснував "Українську правду" – перше українське незалежне онлайн-медіа.

Севгіль Мусаєва та Мирослава Ґонґадзе Анна Штопенко

"Колеги Георгія згадують, що він не хотів бути революціонером. Він прагнув бути людиною у своїй країні, яка розвивається. Він був талановитим, але тодішня система й влада йому це не давала йому розвиватися.

Проєкт Георгія Ґонґазде живе, у нього є читачі, прихильники, і я дуже щаслива, що мозаїку ми встановлюємо саме завдяки нашим читачам, які посприяли цьому фінансово. Тобто це – подарунок читачів для Георгія", – розповіла Севгіль Мусаєва, головна редакторка УП.