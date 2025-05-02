Після 10 років роботи львівський арт-центр "Фабрика Повидла" полишає його директорка

Культурна менеджерка й культурологиня Божена Пеленська йде з посади програмно-виконавчої директорки Jam Factory Art Center ("Фабрика Повидла") після десяти років роботи. Вона виконуватиме обов'язки до 1 липня 2025 року та готуватиме з командою відкриття нового виставкового проєкту.

Про це повідомила Пеленська на своїй сторінці у Facebook.

"Завершується дуже важливий етап мого життя відрізком у понад 10 років. Зараз ще не готова до довгих текстів та аналізу, адже до липня я повністю занурена у роботу – попереду ще важливі проекти – асамблея, концерти і відкриття виставки. Тож аналіз і підсумки будуть згодом", – написала вона.

Команда Jam Factory Art Center зазначила, що завдяки Божені Пеленській артцентр став простором для діалогу, взаємодії та розвитку.

"Ми вдячні не лише за реалізовані мистецькі проєкти, а й за атмосферу довіри, поваги і професійності, яку Божена плекала в колективі

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Команда Jam Factory Art Center вдячна Божені за всі роки натхненної праці, формування і плекання цінностей артцентру, за професіоналізм та відданість, внесок в особистісний розвиток членів команди", – йдеться на сторінці Jam Factory.

Працівники також зазначили, що найближчим часом відкриють конкурс на посаду програмно-виконавчої директорки.

Jam Factory Art Center відкрили 18 листопада 2023 року у реконструйованій закинутій Фабриці повидла.

Будівлю фабрики ще у 2015 році придбав швейцарський та австрійський меценат Гаральд Біндер. На створення тут центру сучасного мистецтва пішло вісім років.

Божена Пеленська долучилася до проєкту одразу після придбання будівлі. Всі ці 8 років вона опікувалась розвитком проєкту. Разом з командою вони почали запускати, тестувати різні програми для митців, паралельно розмірковуючи, яким чином пристосувати старі індустріальні будівлі для потреб сучасного артцентру.

Паралельно з відновленням будівлі, команда Артцентру створювала проєкти, вистави, досліджувала Підзамче, проводила кіноклуб, театральні лабораторії, воркшопи, дискусії, запустила кіношколу і мистецькі резиденції.

Нині тут працюють багатофункціональні мистецькі зали і майстерні, кафе, бар, дитячий майданчик та громадський простір.

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