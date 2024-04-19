Україна відкрила Національний павільйон на 60-й Венеційській бієнале

На 60-й Венеційській бієнале – міжнародній виставці сучасного мистецтва – відкрився Національний павільйон України "Плетіння сіток". Про це повідомляє УП.Культура з Венеції.

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В основі українського проєкту – ідея про солідарність і горизонтальну взаємодію різних українських спільнот в моменти найбільших загроз і в умовах війни.

На відкритті були присутні куратори проєкту Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький, архітектор павільйону Олександр Бурлака, митці Лія та Андрій Достлєви, Даніїл Ревковський і Андрій Рачинський, Катя Бучацька і нейронетипові митці з проєктів "Майстерня можливостей" PinchukArtCenter та "Ательє нормально", а також Комісар павільйону, заступник міністра культури Тарас Шевченко.

Куратори українського павільйону Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький вже розповіли про свій проєкт відвідувачам Тетяна Пушнова

Компактне приміщення павільйону не змогло вмістити усіх відвідувачів церемонії відкриття та журналістів. Люди слухали вітальні промови митців та відеозвернення дружини українського президента Олени Зеленської і за межами павільйону.

Команда українського павільйону (майже) у повному зборі Тетяна Пушнова

Серед відвідувачів відкриття були присутні колишня заступниця міністра культури артменеджерка Галина Григоренко, креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська, директорка львівського Jam Factory Art Center Божена Пеленська.

Тетяна Пушнова Тетяна Пушнова Тетяна Пушнова Тетяна Пушнова Тетяна Пушнова

Серед натовпу відвідувачів національного павільйону був Віктор Пінчук, чий PinchukArtCenter відкривав цього ж вечера власний проєкт "З України: сміливі мріяти" у супутній програмі Бієнале.



В Палаці Контаріні Паліньяк PinchukArtCenter зібрав проєкти від 22 художниць, художників та художніх колективів, серед яких Жанна Кадирова, Нікіта Кадан, Фатма Буджак, Шилпа Гупта та інші.

Картина Олега Голосія "Ті, що тікають від грози" (1989) та відеоінсталяція Яреми Малащука та Романа Хімея "Ви не маєте цього бачити" (2024) в Палаці Контаріні Поліньяк. Фото надано Ela Bialkowska, OKNO Studio for PinchukArtCentre/From Ukraine: Dare to Dream/Venice Biennale 2024

Венеційську бієнале називають Олімпійськими іграми у світі мистецтва. Проєкти 75-ти національних павільйонів змагаються за головну нагороду Фестивалю – Золотого Лева.

Очікуєтсья, що Бієнале до 24 листопада відвідає понад 800 тисяч людей.

На відкриття українського павільйону пришла велика кількість людей Тетяна Пушнова

Українські митці представлені не лише в українському павільйоні. Цього року Польща обрала до участі кураторський проєкт "Повторюйте за мною" Марти Чиж.

Він представляє відеоінсталяцію українського колективу "Відкрита група". Це художники Юрій Білей, Антон Варга та Павло Ковач. Ідея проєкту – підвищити рівень емпатії до українців, які пережили травматичні події. Відеоінсталяція складається із запису українських біженців з різних міст Європи та України, які імітують звуки вибухів і пострілів та запрошують повторювати їх глядачів виставки у своєрідному караоке.

Частину відео записали влітку 2022 року у Львові, а другу створили спеціально для польського павільйону на Бієнале.

Доступ для відвідувачів до Бієнале відкриється 20 квітня.