Британець заявив, що володіє єдиним прижиттєвим портретом Шекспіра

Британець Стівен Водлоу стверджує, що його родина володіє єдиним портретом Вільяма Шекспіра, створеним за життя драматурга.

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Водлоу, який працює мийником вікон, вже близько десяти років працює з фахівцями, які можуть допомогти підтвердити його здогадку, пише Artnet.

Вважається, що існує лише два справжніх зображення Шекспіра. Це погруддя на могилі та гравюра художника Мартина Дрошаута, що з'явилася у "Першому фоліо" - однотомному виданні 1623 року, до якого увійшли майже всі п'єси Шекспіра. І бюст, і гравюра були зроблені після смерті драматурга.

Також існує ще близько десяти гравюр, на яких потенційно зображений Шекспір. Найвідоміші з них – портрет роботи Джона Тейлора, що нині належить лондонській Національній портретній галереї, та портрет, що знаходиться в маєтку Хетчлендс парк у графстві Суррей.

Портрет Шекспіра з колекції Національної портретної галереї National Portrait Gallery

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Портрет, виконаний олійними фарбами, батько Водлоу, який був антикваром, придбав на розпродажі в 1960-х роках. Він висів у сімейній вітальні до 2012 року. Того року батько зателефонував синові і сказав, що дивився документальний фільм про Шекспіра, і побачив, що драматург "схожий на нашого хлопця над телевізором".

За словами Стівена Водлоу, подальший аналіз підтвердив, що картина була написана у 1595 році, коли Шекспіру був 31 рік. Це число ледь помітно проступає у верхній частині портрета.

"В Університетському коледжі Лондона проаналізували хімічний склад фарб за допомогою мультиспектральних камер і визначили, що він відповідає тому періоду", – додав він.

Також один із дослідників припустив, що картина, що належить Водлоу, може виявитися тим зниклим портретом, за яким була створена гравюра Дрошаута.

До вивчення портрета долучилася також паризька компанія Lumiere Technology. Там об'єднали картину сім'ї Водлоу з гравюрою і виявили, що рот і очі на двох зображеннях ідеально збігаються. Французькі дослідники вважають, що на цьому портреті Шекспір зображений в образі примари батька Гамлета, якого він грав на сцені.

Французькі дослідники порівняли гравюру з зображенням Шекспіра та картину Водлоу Steven Wadlow

Втім, академічна спільнота поки що не сприймає серйозно усі докази, які зібрав Водлоу. "Мені казали, що не одна академічна кар'єра розбилася об портрети Шекспіра", – зазначив він.