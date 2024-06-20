Вийшов трейлер скандального фільму "Буча"

Вийшов трейлер повнометражного фільму "Буча" режисера Станіслава Тіунова, який ще на етапі створення зібрав суперечливі коментарі. Також команда оголосила про дату виходу стрічки в прокат - 7 листопада.

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Автори стрічки кажуть, що показують реальні події, які відбувались у місті Буча та інших населених пунктах Київщини під час повномасштабного вторгнення Росії. Головний герой фільму – громадянин Казахстану, який зумів врятувати понад 200 українців з окупованих територій. Його втілив на екрані польський актор Цезарій Лукашевич.

Крім Лукашевича, у "Бучі" знялися відомі українські актори: В'ячеслав Довженко, Сергій Стрельніков, Даніель Салем та інші.

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В'ячеслав Довженко грає поганця Кадр з фільму "Буча"

За словами сценариста і продюсера Олександра Щура, створювати стрічку допомагало Головне управління розвідки МОУ: "Вони консультували нас, надавали фото та відеоматеріали, ознайомили з текстами перехоплень розмов російських військових, агентурними даними. Все це ми використовували у фільмі".

Перший трейлер стрічки "Буча" команда на чолі з режисером Тіуновим показала вже у вересні 2022 року. Тоді ж повідомлялося, що зйомки заплановані на грудень-січень 2022 року, а прем'єра – на весну 2023-го. Наразі цей трейлер видалений з YouTube.

З самого початку створення фільму довкола нього виникли дискусії. Обговорювали, чи на часі знімати художнє кіно про події, які відбулися нещодавно, як показати історії з Київщини правдиво, але не травматично для глядача. Дискутували навіть щодо постера "Бучі", на який команда помістила будинок з Бородянки.

Постер фільму "Буча" з Бородянкою

Поки в Україні тривали дискусії, автори встигли показати свою роботу на закритих показах у восьми містах США: у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, в Солт-Лейк-Сіті, Нью-Джерсі, Філадельфії, Сан-Дієго та Бостоні.

Також у березні цього року фільм відкривав новостворений фестиваль документальних фільмів Cinema for Victory від Держкіно під патронатом Офісу президента, який викликав обурення в кіноспільноті. На цей показ було майже неможливо потрапити, а згодом усім першим глядачам "Бучі" заборонили розкривати сюжет стрічки.