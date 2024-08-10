На Донеччині зруйновано будинок, де раніше зняли документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"

На Донеччині зруйновано будинок, де раніше зняли фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"

У Красногорівці, що на Донеччині, зруйновано дім багатодітної родини, які стали героями документального фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" української режисерки Ірини Цілик.

Фільм оповідає історію реальних людей – 36-річної Ганни та її чотирьох дітей, які живуть на Донбасі, де вже кілька років йдуть воєнні дії та обстріли. Однак попри труднощі родина не втрачає оптимізму, намагається жити та зняти кіно про своє життя в умовах війни.

"Дому моїх друзів із Красногорівки більше немає. Це та родина, про яку я зняла фільм, той дім. Їхня сусідка, що до останнього сиділа під обстрілами, таки вибралася, пройшла пішки 10 кілометрів і написала їм: "Наших будинків більше немає".

Подумки перебираю всі інші предмети, ходжу домом, який знаю так добре. Знала", – написала у своєму Facebook Ірина Цілик.

За її словами, герої фільму востаннє були у цьому домі за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Наразі Ганна та її діти вже понад два роки проживають у столиці Литви Вільнюсі.

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Прем’єра документальної кінострічки відбулася у 2020 році. Фільм здобув відзнаки та нагороди. Зокрема у тому ж році українська режисерка Ірина Цілик здобула приз на американському кінофестивалі Sundance Film Festival за найкращу режисуру.

У 2021-му році фільм здобув відзнаку на Cinema Eye, а у 2023-му – Шевченківську премію у галузі кіномистецтва. Це найвища офіційна творча нагорода в Україні.