Держкіно оголосило новий склад Ради з підтримки кіно

У середу, 7 серпня, у Держагентстві України з питань кіно відбувся другий тур конкурсу до Ради з держпідтримки кінематографії. На ньому комісія провела інтерв’ю наживо з усіма кандидатами і оголосила новий склад Ради. Засідання тривало майже 8 годин.

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Комісія лишилася незмінною: голова комісії та т. в.о. Держкіно Юлія Шевчук, Андрій Халпахчі (директор кінофестивалю "Молодість"), Сергій Борденюк (Спілка кінематографістів), Вікторія Ярмощук (Українська кіноасоціація), Дарина Трегубова (громадські організації).

Перед початком інтерв’ю Борденюк знову нагадав, що за стінами будівлі зібралися представники медіа. Проте голосування щодо цього питання, як було минулого разу, не оголосили. Юлія Шевчук знову наголосила, що присутність медійників можлива, але не обов’язкова. Вона зауважила, що на Держкіно не надійшло жодного запиту на акредитацію. Нібито в оголошенні після попередньої сесії на це звертали увагу.

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"По-перше, ми не розуміємо, що це за ЗМІ, які це ЗМІ. По-друге, це відволіче нас від процесу проведення конкурсного відбору", – додала вона.

Також повідомили, що свою заявку відкликав один з кандидатів. Ним виявився Пилип Іллєнко, продюсер і колишній керівник Держкіно Пилип Іллєнко.

Серед кандидатів комісія обрала:

перша категорія (має юридичну освіту) - Галина Вярвельська , директорка ТОФ "Пілот Продакшнс", від Центру розвитку креативних індустрій;

, директорка ТОФ "Пілот Продакшнс", від Центру розвитку креативних індустрій; друга категорія (має економічну освіту) - Олександр Шпилюк , кінокритик;

, кінокритик; третя категорія - Ірина Заря, керівниця мережі кінотеатрів "Оскар"; Аркадій Непиталюк, режисер ("Уроки толерантності", "11 дітей з Моршина", "Припутні"); Володимир Мула, продюсер ("Юкі"); Денис Тарасов, режисер ("БожеВільні", серіали для ТРК "Україна" та "1+1 Медіа"); Тарас Босак, продюсер ("Щедрик", "БожеВільні" та ін.).

Про скандал довкола Ради з підтримки кінематографії

Одразу після призначення членів комісії конкурсу членів Ради з підтримки кінематографії, представники кіноспільноти наголосили на непрозорості процедури. Тоді тимчасова виконувачка обов’язків голови Держкіно (після звільнення Марини Кудерчук) Юлія Шевчук підписала наказ про затвердження комісії, де сама була оголошена головою комісії.

Представників кіноспільноти також обурив процес вибору, адже не оприлюднили жодного механізму та аргументації щодо вибору членів комісії.

Рада з державної підтримки кінематографії – орган при Держкіно, утворений у 2018 році. Її завдання – затверджувати перелік фільмів, яким надається державне фінансування за результами пітчингів Мінкульту, Держкіно та УКФ. Склад Ради має змінюватися кожні два роки.

5 березня 2021 року було обрано другий склад Ради на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим. Також до Ради увійшли телепродюсер, телеведучий Юрій Горбунов, телережисер Анатолій Матешко, актор Олексій Тритенко, колишня директорка з маркетингу Film.ua Поліна Толмачова, продюсерка кінокомпанії Solar Media Entertainment Маріанна Новікова, телепродюсер кінокомпанії Prime Story Pictures Олександр Недбаєв та юрист Микола Чиханцов.

Повноваження другого складу Ради завершилися 31 березня 2023 року. Втім, 7 березня 2023 року Кабінет міністрів постановою продовжив повноваження членів Ради. Причиною назвали звернення Держкіно про нібито неспроможність провести конкурс для оновлення Ради в умовах воєнного стану.

У відповідь 12 травня Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну. У ньому вона оскаржувала рішення Держкіно подовжити повноваження Ради та вимагала скасувати постанову Кабміну.

2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України проти Держкіно та визнав незаконною Раду з державної підтримки кінематографії.

На початку березня 2024 року, не чекаючи остаточного рішення апеляційного суду щодо Ради з підтримки кінематографії, Держкіно оголосило про старт 19-го конкурсного відбору кінопроєктів. Розподіл коштів та обмеження на фінансування для конкурсу встановлював нелегітимний склад Ради.

Найвідоміші українські режисери та продюсери на цей конкурс подаватися відмовилися, протестуючи проти незаконної Ради і сумнівних рішень Держкіно. Однак охочих зняти свої фільми на державні гроші набралося достатньо.

У середині травня Держкіно замість того, щоб призупинити процес, оприлюднило результати технічного відбору кінопроєктів 19-го конкурсу.

Більше того, наприкінці травня Кабінет міністрів подав клопотання до Верховного суду про зупинення дії рішення щодо незаконності Ради. Наступного дня аналогічне клопотання подало Держкіно.

Зрештою Верховний суд з 24 травня зупинив дію рішення – і Держкіно почало проводити другий етап конкурсу: 27 травня опублікувало висновки експертної оцінки кінопроєктів за результатами першого етапу конкурсу, ще за кілька днів – список кінопроєктів, які пройшли до другого етапу, і згодом розклад презентацій учасників другого етапу. Презентації проєктів тривали чотири дні з 6 до 11 червня.

Пізніше Верховний суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції та апеляції щодо визнання нелегітимним нинішнього складу Ради з державної підтримки кінематографії.

17 червня Держкіно оголосило про початок прийому документів майбутніх членів конкурсної комісії, які оберуть нову Раду.

У відповідь кіноспільнота поширила відкритого листа, в якому вимагала прозорих умов конкурсу, звільнення голови Держкіно Марини Кудерчук та перенаправлення запланованих на підтримку кінематографії бюджетних коштів на армію.

Зрештою 5 липня Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно.