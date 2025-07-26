Театр ім. Заньковецької відкрив Шекспірівський фестиваль у Ґданську двома аншлаговими показами "Бурі"

Національний театр ім. Заньковецької з тріумфом представив "Бурю" на фестивалі у Ґданську

Національний театр імені Марії Заньковецької відкрив 29-й Міжнародний Шекспірівський фестиваль у Ґданську двома аншлагами.

25 липня львівська трупа представила два покази вистави "Буря" режисерки Оксани Дмітрієвої, які переглянули понад тисячу глядачів.

Про це "УП. Культура" розповіли у театрі Марії Заньковецької.

Постановка Оксани Дмітрієвої стала відкриттям престижного театрального фестивалю у Ґданську Фото: Dawid Linkowski для Ґданського Шекспірівського театру

Фестиваль, що триватиме 10 днів, збирає театри з Польщі, України, Іспанії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Великої Британії та Японії. Це один із найвпливовіших європейських майданчиків, присвячених виключно творчості Вільяма Шекспіра. Він створює простір для нових інтерпретацій класичних текстів і міжкультурного діалогу.

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Постановка "Бурі" отримала високу міжнародну оцінку. Директор Шекспірівського інституту у Стратфорді-на-Ейвоні Майкл Добсон назвав її "найбільш інтелектуальною, оригінальною та логічною інтерпретацією п’єси за останні 50 років". Запис вистави навіть включено до навчальної програми інституту.

Сама режисерка Оксана Дмітрієва визначає концепцію постановки як "сумну казку для дорослих про незрілість людства, манію величі та світ, який ми перетворюємо з раю на пекло". Вона підкреслює актуальність теми кордонів і відповідальності за власні дії.

У головній ролі виступив заслужений артист України Олег Стефан, актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Також у виставі зіграли Степан Глова, Андрій Козак, Дмитро Каршневич, Василь Коржук, Володимир Пантєлєєв, Оксана Галів та інші. Художнє оформлення створив Михайло Ніколаєв.

Оксана Дмітрієва – головна режисерка Харківського театру ляльок. У 2024 році вона двічі ставила Вільяма Шекспіра відбулася для українських театрів: у травні побачила світ її "Буря" у львівському Театрі Заньковецької, а вже у вересні вона дебютувала з "Отелло" у київському Театрі на Лівому березі.

Постановка "Бурі" потрапила до лонг-листа найкращих театральних постановок України за версією премії "ГРА".