Тріумф харківських і львівських театрів: премія ГРА оголосила переможців

Організатори шостого всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА оголосили переможців на урочистій церемонії в Києві.

Як повідомляє з церемонії нагородження переможців театральна оглядачка УП.Культура Юлія Ліннік, найкращою драматичною виставою журі визнало постановку "Вороги. Історія любові" львівського Національного театру Марії Заньковецької. За твором Іцхака Башевіса Зінґера її інсценізував Олексій Доричевський, зрежисерував Максим Голенко. Сценографія і костюми Юлії Зауличної, хореографія Олексія Буська, музичне оформлення Сергія Рудея.

Вистава "Вороги. Історія любові", Театр Заньковецької

Найкращою камерною виставою (до 150 глядачів) визнано "Кортес" Київський академічного театру "Золоті ворота". За п'єсою драматургині Лєни Лягушонкової її поставила режисерка Таня Губрій. Художниця Олеся Головач, хореограф Денис Григорук, музичне оформлення Богдан Лисенко.

Вистава "Кортес", Театр "Золоті ворота"

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Найкращою виставою для дітей став "Жираф Монс" Харківського театру ляльок імені Афанасьєва. Ця казка написана харківським драматургом Олегом Михайловим і оповідає досвід війни жирафа, який мешкає у харківському зоопарку в часи Другої світової війни. Режисерка вистави - Оксана Дмітрієва, художник – Костянтин Зоркін, композиторка – Катерина Палачова.

Вистава "Жираф Монс", Харківський театр ляльок імені Афанасьєва

Найкращою музичною виставою став мюзикл "Тигролови" Київського національного театру оперети. За мотивами роману Івана Багряного виставу зрежисерував Сергій Павлюк. Лібрето написали Кирило Бескоровайний та Антон Гуманюк, композитори – Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк, Богдан Решетілов.

Мюзикл "Тигролови", Національна оперетта

За найкращу танцювальну виставу головний приз отримав балет "Тіні забутих предків" Львівської національної опери Соломії Крушельницької. На музику Івана Небесного та лібрето директора опери Василя Вовкуна постановку здійснив диригент Юрій Бервецький. Балетмейстер-постановник – Артем Шошин, сценограф та художник світла – Арвідас Буйнаускас (Литва), художниця костюмів – Наталія Міщенко.

Балет "Тіні забутих предків", Львівська опера

Найкращою виставою на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм стала "Веселка на Салтівці" харківського Театру "Нафта". Це моновистава в жанрі музичної сюрреалістичної трагікомедії. В основі сюжету – автобіографічна історія засновника театру Артема Вусика, який поставив цю виставу і зіграв. Композитори і виконавці — Іван Кондратов, Віктор Кондратов, Сергій Савенко. Звукорежисер — Антон Бегменко. Художник зі світла — Олександр Чиж.

"Веселка на Салтівці", Театр "Нафта"

Найкращою виставою, що описує події російсько-української війни стала постановка "Доця" у львівському Національному театрі Заньковецької. Виставу за романом Тамари Горіха-Зерня поставив Ігор Білиць. Сценографія –Юлія Заулична, пластика – Денис Григорук, музичне оформлення – Олег Мишловський.

"Доця", Театр Заньковецької

Індивідуальні номінації

Найкраща жіноча роль - Соломія Кирилова за роль Доці у виставі "Доця".

Найкраща чоловіча роль – Андрій Кравчук за роль у виставі "Клуб "Зневіра" (Львівський театр імені Лесі Українки).

"Клуб "Зневіра", львівський Театр Лесі

Найкраща режисерська робота – Тетяна Губрій за виставу "Кортес".

Найкраща сценографія – Костянтин Зоркін за сценографію до вистави "Жираф Монс".

Найкраще хореографічне рішення вистави – Артем Шошин за хореографію до вистави «Тіні забутих предків".

Найкраще музичне рішення – Іван Кондратов та Віктор Кондратов, Сергій Савенко за музику до вистави "Веселка на Салтівці".

Спеціальний приз журі "За найкращу сучасну п’єсу" – Лєна Лягушонкова за п’єсу "Кортес".

Відзнака журі "За найкраще використання простору для сценічної оповіді" – "Дзяди" (Івано-Франківський національний драмтеатр).

За півроку експерти премії ГРА переглянули 35 вистав з довгого списку – його оприлюднювали до міжнародного дня театру. Зрештою до короткого списку увійшли 14 вистав

Далі переможців оцінювало міжнародне журі у складі: Міжнародне журі VІ Фестивалю-Премії ГРА:

Ева Баль (Польща, Європейська асоціація дослідження театру EASTAP), Йорґен Кнудсен (Норвегія, художній керівник театру Black Box в Осло, композитор), Мееліс Ойдсалу (Естонія, театральний критик), Гінріікка Ліндквіст (Фінляндія, виконавча директорка Nordic Drama Corner).

Фестиваль-премія ГРА (GRA – Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).