Покази фільму "БожеВільні" скоротили в кінотеатрах: коментують Вітовська і Тарасов

У кінотеатрах України скоротили покази фільму про каральну психіатрію в Радянському Союзі "БожеВільні" Дениса Тарасова. Це відбулося на восьмий день показів.

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Про це в етері Радіо Культура розповіли режисер Тарасов та акторка Ірма Вітовська-Ванца.

"Нам пишуть і телефонують з різних куточків України та говорять що в маленьких кінотеатрах з четверга, на восьмий день прокату, нас вже немає. Ми намагаємося з цим розібратися", – розповів режисер.

Хоча, за словами режисера, відгуки позитивні, а в деяких кінотеатрах за перший тиждень місця розкупили повністю. Зобовʼязань проводити прокат у кінотеатрів немає – це приватна сфера, де все вирішують компанії.

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"Зараз на 60% зменшилась кількість залів, й почали ставити нас на дуже незручний час – десь 10-11 ранку. Як правило люди ходять після роботи чи якщо це вихідні. Навіть великі кінотеатри знімають покази", – додав Тарасов.

За цей період збори фільму налічують 2,4 мільйона гривень, а в кінотеатри прийшло 15 тисяч глядачів.

Акторка Ірма Вітовська, яка виконала роль працівниці психіатричної лікарні, закликала додати малі зали та продовжити прокат "БожеВільних".

Також команда стрічки не пов'язує скорочення кінопоказів із виїздом одного з акторів – Романа Якимчука – до Росії. Щодо його поглядів станом на 2021 рік, коли відзнімали фільм, нічого не було відомо. Ще до лютого 2022 року той поїхав з України. Перезнімати ж стрічку з іншим актором на місці ключового персонажа не стали.

"Зрозуміло, що для нас це неприємна історія, але ми не відповідаємо за людей, не підписуємо документи про такі зобов'язання і не можемо такого передбачити", – наголосила акторка.

Про стрічку "БожеВільні"

Фільм "БожеВільні" розповідає про волелюбного меломана Андрія Довженка, який потрапляє до закритого закладу – спеціалізованої психіатричної лікарні, де стикається з усією жорстокістю каральної психіатрії СРСР. Знайомлячись з "пацієнтами" закладу, Андрій починає осягати, що саме стоїть за його бунтом проти радянської системи.

Головного героя на екрані втілив актор Театру на Подолі, нині військовослужбовець Костянтин Темляк. Інші ролі зіграли: Наталія Бабенко, Ірма Вітовська, Дмитро Олійник, Андрій Мостренко, Остап Ступка та інші.

Стрічка вийшла в прокат 31 жовтня.