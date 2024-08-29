На найбільших вокзалах України читатимуть вірші полеглих військових

На найбільших залізничних вокзалах України звучатимуть вірші полеглих українських воїнів до Дня пам'яті захисників України. Почути поезію можна у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі протягом усього дня.

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Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Цього року на вокзалах країни в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі протягом дня звучатимуть вірші військовослужбовців-поетів, які в боротьбі віддали своє життя за те, щоб країна продовжувала жити. Кожен з них робив і ще міг би зробити незліченно більше, збагатити нашу культуру – проте сторінки їх життів назавжди лишаться недописаними", – пояснили в компанії.

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Для містян зачитають поезію Максима "Далі" Кривцова, Юрія Руфа, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Гошилика та Іллі Чернілевського. Вірші допомогли озвучити військові, поети та культурні дієвці: Павло Вишебаба, Тетяна Власова, Марина Круть, Соня Сотник, Микола Сєрга, Сергій Харчук, Соломія Вітвіцька та Ілля Ярема.

Почути їх можна буде щогодини протягом дня.

"Приходьте. Слухайте. Вшановуйте памʼять всіх полеглих українських захисників – разом з нами та всією країною", – додали в Укрзалізниці.

До створення проєкту долучилася платформа пам'яті у війні Росії проти українського народу Меморіал.

Щороку 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України. Починаючи з 2019 року в цей день віддають шану українським військовим, що віддали своє життя за соборність і незалежність України.

Цю дату обрали через один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.