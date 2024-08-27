На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк

На фронті загинув 41-річний артист-вокаліст Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня" Олександр Сердюк.

Трагічну звістку повідомили у Міністерстві культурі та інформаційної політики 27 серпня.

Митець долучився до лав ЗСУ 29 квітня 2024 року. Воював в одній із найгарячіших точок, отримав поранення, а потім повернувся на фронт.

"Олександр Сердюк. Наш артист-вокаліст, безмежно щира та відкрита людина. Загинув під час виконання бойового завдання в одній з найзапекліших точок "театру воєнної дії", – написали про загибель героя у "рідному" театрі.

Олександр Сердюк народився 3 листопада 1982 року у селі Велика Бурімка Чорнобаївського району на Черкащині, розповідають у громаді.

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Навчався у Гребінківській гімназії, у 2004 році закінчив Київський національний університет культури та мистецтва, а потім співав у "Берегині".

"У пам’яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами. Слава та вічна пам’ять герою!" – висловився міський голова Гребінки Віталій Колісніченко у Facebook.