Держкіно призначило нового директора кіностудії імені Довженка

Державне агентство з питань кіно призначило кінорежисера, продюсера Андрія Дончика директором державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів ім. Олександра Довженка".

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Про це повідомила пресслужба агентства.

У Держкіно зазначили, що через воєнний стан нового керівника кіностудії призначили без конкурсного відбору.

Андрій Дончик – кіно- і телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України. Володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю (1992 рік), член Національної спілки кінематографістів. Був головою Ради з державної підтримки кінематографії у 2019-2021 роках.

На початку кар'єри працював асистентом режисера на кіностудії імені Довженка. Серед зрежисованих ним фільмів: "Володимир Сосюра" (1983), "Загибель богів" (1988), "Кисневий голод" (1992) і "Украдене щастя" (2004).

На телебаченні був режисером програм "Телеманія" (1996), "Без табу" (1997). З 1999 року до травня 2004 року працював головним режисером каналу "1+1".

У 2016-2018 роках був членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 2018 був обраний головою Експертної ради з відбору кінопроєктів для надання державної фінансової підтримки на виробництво та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування при Міністерстві культури.

Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка була заснована в 1925 році. На той час стала найбільшою кіностудією СРСР та забезпечувала близько половини радянського кіновиробництва.

Першим фільмом кіностудії стала дитяча стрічка "Ванька та "Месник" режисера Акселя Лундіна. Її почали знімати 12 жовтня 1927 року, і через добудову павільйонів фільмували навіть вночі.

Одразу зі зйомками перших фільмів на студію прийшли режисери Олександр Довженко, Арнольд Кордюм, Іван Кавалерідзе, Фавст Лопатинський, оператори Данило Демуцький, Йозеф Рона, Олексій Панкратьєв, літератори Микола Бажан, Олександр Корнійчук, Гордій Брасюк.